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Kolín vyhral v Liberci 4:3 a postúpil do štvrťfinále Ligy majstrov
Za český klub nastúpili aj slovenskí legionári Michal Ivan, Martin Faško-Rudáš a Servác Petrovský.
Autor TASR
Bratislava 17. novembra (TASR) - Hokejisti nemeckého tímu Kölner Haie postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. V osemfinálovej odvete zvíťazili na ľade Liberca 4:3. V úvodnom dueli uspeli „žraloci“ 4:2. Za český klub nastúpili aj slovenskí legionári Michal Ivan, Martin Faško-Rudáš a Servác Petrovský.
osemfinále Ligy majstrov - odveta:
Bílí Tygři Liberec – Kölner Haie 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)
Góly: 2. Vlach, 27. Lenc, 38. Najman – 7. Press, 14. Tyrväinen, 20. Russell, 41. MacLeod
/prvý zápas: 2:4, postúpil Kölner Haie/
Bílí Tygři Liberec – Kölner Haie 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)
Góly: 2. Vlach, 27. Lenc, 38. Najman – 7. Press, 14. Tyrväinen, 20. Russell, 41. MacLeod
/prvý zápas: 2:4, postúpil Kölner Haie/