Kolínčania nastúpia do karanténneho tréningového kempu v počte 35 osôb

Kolín 7. mája (TASR) - Futbalisti 1. FC Kolín strávia týždeň pred reštartom bundesligy v spoločnej karanténe v jednom z mestských hotelov. Spolu pôjde asi o 35-člennú skupinu hráčov a členov realizačného tímu, ktorá sa bude z nového bydliska presúvať len na tréningy do klubového centra vzdialeného asi 6 km.



"Strávime tu spolu veľa času. Je to pre nás nová situácia a musíme sa s tým vyrovnať," citovala agentúra DPA športového riaditeľa Horsta Heldta. V klube chcú opatrením zriadenia karanténneho tréningového kempu na minimum eliminovať riziko nákazy novým koronavírusom. V klube mali po prvej vlne testovania pozitívny test dvaja hráči a fyzioterapeut. Druhá vlna testovania nepriniesla žiadny pozitívny nález. "Dobré je, že nám dovolili opäť hrať futbal. Je to viac ako naše zamestnanie, je to vášeň. Uvidíme, ako sa nám bude dariť a či budeme hrou opäť tešiť fanúšikov," dodal Heldt. Zverencom trénera Markusa Gisdola patrí v tabuľke 10. miesto.