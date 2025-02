Kollár pomohol gólom Brnu k triumfu v Pardubiciach 4:3, Lantoši 1+2

Česká extraliga - 46. kolo:



BK Mladá Boleslav - HC Vítkovice Ridera 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 40. Lakatoš - 11. Zdráhal, 32. Kalus, 60. Nellis







HC Energie Karlove Vary - Bílí Tygři Liberec 4:3 pp (1:0, 1:2, 1:1 – 1:0)



Góly: 4. Procházka, 33. Reunanen, 44. GRÍGER, 62. Salsten - 26. Šimek (LANTOŠI), 27. LANTOŠI, 46. Ahac (LANTOŠI)







Rytíři Kladno - HC Oceláři Třinec 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)



Góly: 58. Pietroniro - 34. Sikora, 45. Růžička







Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 – 1:0)



Góly: 9. Simon, 44. Zámorský, 64. Nenonen - 4. Klíma, 43. Bunnaman







HC Olomouc - HC Sparta Praha 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)



Góly: 2. a 42. Navrátil - 8. Špaček, 11. Sobotka, 46. Najman







HC Dynamo Pardubice - Kometa Brno 3:4 (1:1, 1:3, 1:0)



Góly: 12. Dvořák, 32. Kaut, 41. Smejkal - 17. a 32. Rachůnek, 36. KOLLÁR, 38. Flek (CINGEL)







Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)



Góly: 12. Ordoš, 27. Vráblík, 37. Novák, 52. Zohorna, 55. Přikryl - 45. Baránek



/M. Tomek (Litvínov) chytal celý duel a mal 26 zákrokov/

Praha 16. februára (TASR) - Slovenský útočník Andrej Kollár pomohol hokejistom Komety Brno k triumfu 4:3 na ľade Pardubíc v nedeľnom stretnutí 46. kola českej extraligy. Do streleckej listiny sa ako hráč štvrtého útoku zapísal v 36. minúte, keď zvýšil na 3:2. Pardubice sa držia na druhom mieste tabuľky, no prehrali už štvrtý duel v sérii, Brno je siedme.Sieť rozvlnili Slováci aj v zápase Karlove Vary - Liberec, z víťazstva 4:3 po predĺžení sa tešil domáci Dávid Gríger, ktorý v 44. minúte zvýšil na 3:2. Róbert Lantoši v drese Liberca ešte predtým v presilovke skóroval na 2:1, no hoci okrem gólu zaznamenal aj dve asistencie, k výhre to nestačilo.Súťaži dominuje Sparta Praha, ktorá uspela aj v Olomouci 3:2 a na plný bodový zisk dosiahla už v ôsmom stretnutí v rade. Pred Pardubicami má na čele náskok už 12 bodov a o zápas viac.