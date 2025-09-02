< sekcia Šport
Kolo Muani bude hosťovať v Tottenhame: „Som šťastný a hrdý“
Budem tvrdo bojovať za tento dres, klub aj fanúšikov. Dám tomuto tímu všetko, vyjadrila sa pre klubový web „kohútov“ nová posila do ofenzívy.
Autor TASR
Londýn 1. septembra (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Randal Kolo Muani prichádza do anglického Tottenhamu Hotspur na hosťovanie do konca sezóny z Paríža Saint-Germain. Klub zo severného Londýna predstavil 26-ročného útočníka ako novú akvizíciu v posledný deň prestupového obdobia na svojom webe.
„Som naozaj šťastný a veľmi hrdý, že som v takom veľkom klube. Nemôžem sa dočkať, keď spoznám spoluhráčov, fanúšikov a vybehnem na ihrisko. Viem, čo odo mňa tréner očakáva. Budem tvrdo bojovať za tento dres, klub aj fanúšikov. Dám tomuto tímu všetko,“ vyjadrila sa pre klubový web „kohútov“ nová posila do ofenzívy.
Kolo Muani zaujal výkonmi vo francúzskom Nantes, keď v ročníku 2021/22 strelil 12 gólov v Ligue 1. Následne sa sťahoval do nemeckého Frankfurtu, kde mu vyšla aj sezóna 2022/23, v ktorej si v Bundeslige pripísal 15 gólov a 14 asistencií. Vypýtal si tak prestup do PSG, kde už nedokázal zopakovať dvojciferný gólový záznam v jednom ročníku. V druhej polovici minulej sezóny hosťoval v Juventuse a v talianskej Serie A skóroval 8-krát v 16 zápasoch.
„Randal je kvalitný hráč, ktorý sa už roky presadzuje vo veľkých kluboch v Lige majstrov a má aj bohaté skúsenosti z francúzskej reprezentácie. Je v ideálnom veku, v najlepších rokoch kariéry, a má vlastnosti, ktoré sa hodia k nám aj do Premier League. Poskytne nám inú možnosť v útoku, keďže vie hrať na krídle aj na hrote. Všetci sa tešíme, čo Randal prinesie do nášho tímu, a ja sa teším na spoluprácu s ním,“ doplnil hlavný tréner Thomas Frank.
