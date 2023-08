Útočník Kolo Muani by mohol posilniť Bayern Mníchov

Mníchov 10. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Randal Kolo Muani by sa mohol stať hráčom Bayernu Mníchov. Podľa športového časopisu Kicker by bol 24-ročný útočník Eintrachtu Frankfurt vhodnou alternatívou v prípade, že úradujúci nemecký majster nezíska Harryho Kanea z anglického Tottenhamu.



Bayern hľadá ideálneho adepta na voľné miesto deviatky a práve Kane je hlavný kandidát. Tridsaťročný útočník dal obom klubom čas na rokovania do konca tohto týždňa, keď odštartuje nová sezóna Premier League. Ak sa dovtedy nedohodnú, Mníchovčania svoje snahy o jeho zisk ukončia. Bundesligista poslal Tottenhamu už viacero ponúk, londýnsky klub však chce za kapitána anglickej reprezentácie najmenej 100 miliónov libier.



Kolo Muani už informoval vedenie Frankfurtu, že chce klub opustiť, hoci s ním má platnú zmluvu do roku 2027. Záujem o neho prejavil aj francúzsky majster Paríž St. Germain.