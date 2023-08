Kolo Muani informoval vedenie Frankfurtu, že chce odísť do PSG

Paríž 30. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Randal Kolo Muani odkázal vedeniu Eintrachtu Frankfurt, že chce prijať ponuku Paríža Saint-Germain a prestúpiť k majstrovi Ligue 1.



"Nie je to žiadne tajomstvo, PSG za mňa ponúklo rekordnú čiastku. Prestup do Paríža je pre mňa unikátna šanca. Chcem tam odísť a povedal som to vedeniu nášho klubu. Dúfam, že Frankfurt túto ponuku akceptuje," povedal pre televíziu Sky Sports.



Dvadsaťštyriročný útočník prišiel do nemeckého klubu vlani z Nantes, v 50 zápasoch strelil 26 gólov a pridal 17 asistencií. Vedenie Frankfurtu údajne odmietlo prvú ponuku PSG na 70 miliónov eur a za jeho služby požaduje 100 miliónov. Muani má s Eintrachtom platnú zmluvu do leta 2027. Informovala agentúra DPA.