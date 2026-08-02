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Kolo Muani je hráčom Juventusu, spečatil trvalý prestup z PSG
Kolo Muani už pôsobil v Juventuse počas druhej polovice sezóny 2024/2025 a v turínskom tíme zanechal dobrý dojem.
Autor TASR
Turín 2. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový útočník Randal Kolo Muani prestúpil z Paríža Saint-Germain do Juventusu Turín. Taliansky klub v nedeľu oznámil, že po predchádzajúcom hosťovaní získal hráča na trvalý prestup.
Kolo Muani už pôsobil v Juventuse počas druhej polovice sezóny 2024/2025 a v turínskom tíme zanechal dobrý dojem. V uplynulom ročníku hosťoval v Tottenhame Hotspur, kde však zaznamenal iba päť gólov v 41 stretnutiach. Londýnsky klub sa len tesne vyhol zostupu z Premier League.
Dvadsaťsedemročný francúzsky reprezentant prišiel do PSG v roku 2023 za údajne 75 miliónov eur plus bonusy. V drese parížskeho klubu strelil jedenásť gólov v 54 zápasoch a nenaplnil očakávania spojené s vysokou prestupovou sumou. Informovala agentúra AFP.
Kolo Muani už pôsobil v Juventuse počas druhej polovice sezóny 2024/2025 a v turínskom tíme zanechal dobrý dojem. V uplynulom ročníku hosťoval v Tottenhame Hotspur, kde však zaznamenal iba päť gólov v 41 stretnutiach. Londýnsky klub sa len tesne vyhol zostupu z Premier League.
Dvadsaťsedemročný francúzsky reprezentant prišiel do PSG v roku 2023 za údajne 75 miliónov eur plus bonusy. V drese parížskeho klubu strelil jedenásť gólov v 54 zápasoch a nenaplnil očakávania spojené s vysokou prestupovou sumou. Informovala agentúra AFP.