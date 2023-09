Kolo Muani prestúpil do PSG za 95 miliónov eur

Paríž 2. septembra (TASR) - Francúzsky futbalista Randal Kolo Muani zamieril v závere letného prestupového okna z Eintrachtu Frankfurt do Paríža Saint-Germain. Pár hodín pred jeho vypršaním to pritom vyzeralo, že plánovaný prestup 24-ročného útočníka do tímu úradujúceho francúzskeho majstra stroskotal.



Podľa informácií agentúry DPA sa kluby nedokázali dohodnúť na podmienkach transferu. Napokon sa situácia zvrtla, Parížania navýšili ponuku a Kolo Muani odchádza do metropoly Francúzska za odstupné 95 miliónov eur. Ide o rekordnú transferovú sumu v histórii klubu z Frankfurtu.



Kolo Muani napriek platnej zmluve s Eintrachtom trval na svojom odchode do PSG, kde pôsobí aj slovenský obranca Milan Škriniar, a bez povolenia vynechal aj tímový tréning. Nefiguroval preto v nominácii na štvrtkový odvetný zápas play off Európskej konferenčnej ligy proti Levski Sofia.



Do nemeckého klubu prišiel vlani z Nantes, v 50 zápasoch strelil 26 gólov a pridal 17 asistencií.