Kolo Muani vypadol z kádra Francúzska, nahradil ho Thauvin
Dvadsaťšesťročný útočník Tottenhamu sa zranil v sobotňajšom zápase anglickej Premier League s Manchestrom United (2:2), keď musel striedať v polčasovej prestávke.
Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Útočník Randal Kolo Muani si zlomil čeľusť a vypadol z kádra francúzskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Ukrajine a Azerbajdžanu. V tíme ho nahradil Florian Thauvin z Racingu Lens.
Francúzom stačí na zaistenie si miestenky na šampionát v USA, Mexiku a Kanade jedno víťazstvo. Informovala o tom agentúra AFP.
