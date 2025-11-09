Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 9. november 2025Meniny má Teodor
< sekcia Šport

Kolo Muani vypadol z kádra Francúzska, nahradil ho Thauvin

.
Randal Kolo Muani z Juventusu po strelení štvrtého gólu svojho tímu počas futbalového zápasu skupiny G Klubového majstrovstiev sveta medzi Al Ain a Juventusom vo Washingtone 18. júna 2025. Foto: TASR/AP

Dvadsaťšesťročný útočník Tottenhamu sa zranil v sobotňajšom zápase anglickej Premier League s Manchestrom United (2:2), keď musel striedať v polčasovej prestávke.

Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Útočník Randal Kolo Muani si zlomil čeľusť a vypadol z kádra francúzskej futbalovej reprezentácie na novembrové zápasy kvalifikácie MS 2026 proti Ukrajine a Azerbajdžanu. V tíme ho nahradil Florian Thauvin z Racingu Lens.

Dvadsaťšesťročný útočník Tottenhamu sa zranil v sobotňajšom zápase anglickej Premier League s Manchestrom United (2:2), keď musel striedať v polčasovej prestávke. Francúzom stačí na zaistenie si miestenky na šampionát v USA, Mexiku a Kanade jedno víťazstvo. Informovala o tom agentúra AFP.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Poznáte slovenské príslovia a porekadlá?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov