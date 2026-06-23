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Kolumbia chce spečatiť postup z K-skupiny, Kongo vzdorovať
Kolumbijčania vedú skupinu po víťazstve nad Uzbekistanom 3:1 a do duelu vstupujú ako favorit.
Autor TASR
Guadalajara 23. júna (TASR) - Futbalisti Kolumbie sú pred svojím druhým vystúpením na 23. majstrovstvách sveta lídrom K-skupiny a radi by spečatili postup do vyraďovacej fázy. Podariť sa im to môže v stredajšom stretnutí s Konžskou demokratickou republikou, ktorá v úvodnom stretnutí zaskočila Portugalsko remízou 1:1. Zápas sa odohrá na Štadióne Akron v mexickej Guadalajare o 4.00 SELČ.
Kolumbijčania vedú skupinu po víťazstve nad Uzbekistanom 3:1 a do duelu vstupujú ako favorit. Tréner Nestor Lorenzo sa ale drží pri zemi a upozornil aj na niektoré nedostatky svojho tímu. „Niekedy nás priveľké držanie lopty tlačilo dozadu a nikto akciu nezakončil. To nám trochu chýbalo. Kongo hrá viac na prechody, dlhé lopty a rýchle brejky. Bude to pre nás veľmi ťažký zápas,“ konštatoval argentínsky kormidelník.
Najviac sa očakáva od krídelníka Bayernu Mníchov Luisa Diaza, ktorý si v úvodnom dueli pripísal gól i asistenciu a vymenovali ho za Hráča zápasu. Lorenzo tiež dúfa vo väčší vplyv kapitána Jamesa Rodrigueza, ktorý zažiaril na MS 2014 v Brazílii. „Nemôžeme na seba tlačiť, akoby sme už boli finalisti ani nič podobné. Musíme ísť deň za dňom, tréning za tréningom a už teraz musíme myslieť na Kongo,“ povedal po triumfe nad Uzbekistanom obranca Crystal Palace Daniel Muňoz.
Konžania sa proti Portugalcom posmelili ziskom historického bodu. S favoritom prehrávali od začiatku stretnutia, ale pred polčasovou prestávkou upravil na konečných 1:1 Yoane Wissa, ktorý strelil vôbec prvý gól svojej krajiny na majstrovstvách sveta. Kouč Sebastien Desabre po zápase zdôraznil, že tam Kongo nekončí: „Je to prvý krok. Musíme však ísť ďalej. To je to, čo sa snažíme robiť stále. Byť lepší, behať rýchlejšie. V útoku sa ešte musíme zlepšiť.“
Francúzsky tréner pravdepodobne nebude výrazne meniť zostavu, keďže proti Portugalsku mu taktika fungovala. „Systém, ktorý sme použili, nám pomohol a hráči tomu boli stopercentne oddaní. Som si celkom istý, že môžeme dosiahnuť veľké veci. Musíme využiť tento štart. Je to remíza proti jednému z najlepších tímov na svete, takže sme spokojní, ale potrebujeme viac bodov, aby sme postúpili do ďalšej fázy,“ dodal 49-ročný Desabre.
Kolumbijčania vedú skupinu po víťazstve nad Uzbekistanom 3:1 a do duelu vstupujú ako favorit. Tréner Nestor Lorenzo sa ale drží pri zemi a upozornil aj na niektoré nedostatky svojho tímu. „Niekedy nás priveľké držanie lopty tlačilo dozadu a nikto akciu nezakončil. To nám trochu chýbalo. Kongo hrá viac na prechody, dlhé lopty a rýchle brejky. Bude to pre nás veľmi ťažký zápas,“ konštatoval argentínsky kormidelník.
Najviac sa očakáva od krídelníka Bayernu Mníchov Luisa Diaza, ktorý si v úvodnom dueli pripísal gól i asistenciu a vymenovali ho za Hráča zápasu. Lorenzo tiež dúfa vo väčší vplyv kapitána Jamesa Rodrigueza, ktorý zažiaril na MS 2014 v Brazílii. „Nemôžeme na seba tlačiť, akoby sme už boli finalisti ani nič podobné. Musíme ísť deň za dňom, tréning za tréningom a už teraz musíme myslieť na Kongo,“ povedal po triumfe nad Uzbekistanom obranca Crystal Palace Daniel Muňoz.
Konžania sa proti Portugalcom posmelili ziskom historického bodu. S favoritom prehrávali od začiatku stretnutia, ale pred polčasovou prestávkou upravil na konečných 1:1 Yoane Wissa, ktorý strelil vôbec prvý gól svojej krajiny na majstrovstvách sveta. Kouč Sebastien Desabre po zápase zdôraznil, že tam Kongo nekončí: „Je to prvý krok. Musíme však ísť ďalej. To je to, čo sa snažíme robiť stále. Byť lepší, behať rýchlejšie. V útoku sa ešte musíme zlepšiť.“
Francúzsky tréner pravdepodobne nebude výrazne meniť zostavu, keďže proti Portugalsku mu taktika fungovala. „Systém, ktorý sme použili, nám pomohol a hráči tomu boli stopercentne oddaní. Som si celkom istý, že môžeme dosiahnuť veľké veci. Musíme využiť tento štart. Je to remíza proti jednému z najlepších tímov na svete, takže sme spokojní, ale potrebujeme viac bodov, aby sme postúpili do ďalšej fázy,“ dodal 49-ročný Desabre.
Streda, 24. júna, 4.00 SELČ
Štadión Akron (Guadalajara)
K-skupina, 2. kolo
Kolumbia - DR Kongo, rozhodujú: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.)
Predpokladané zostavy:
Kolumbia: Vargas - Muňoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Rios, Lerma - Arias, Rodriguez, Diaz - Suarez
DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - N. Sadiki, Moutoussamy, E. Kayembe - Bakambu, Wissa
Štadión Akron (Guadalajara)
K-skupina, 2. kolo
Kolumbia - DR Kongo, rozhodujú: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.)
Predpokladané zostavy:
Kolumbia: Vargas - Muňoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Rios, Lerma - Arias, Rodriguez, Diaz - Suarez
DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku - N. Sadiki, Moutoussamy, E. Kayembe - Bakambu, Wissa