Kolumbia remizovala s Brazíliou na Copa America, oba tímy postúpili

Copa America - D-skupina



/Santa Clara/:



Brazília - Kolumbia 1:1 (1:1)



Góly: 12. Raphinha - 45.+2 Munoz







/Austin/:



Kostarika - Paraguaj 2:1 (2:0)



Góly: 3. Calvo, 7. Alcocer - 55. Sosa







konečná tabuľka:



1. Kolumbia 3 2 1 0 6:2 7*



2. Brazília 3 1 2 0 5:2 5*



---------------------------------



3. Kostarika 3 1 1 1 2:4 4



4. Paraguaj 3 0 0 3 3:8 0







* - postup do štvrťfinále



Santa Clara 3. júla (TASR) - Futbalisti Brazílie si v noci na stredu zabezpečili postup do štvrťfinále kontinentálneho šampionátu Copa America v USA. V kalifornskej Santa Clare im k tomu stačila aj remíza 1:1 s Kolumbiou, ktorej zisk bodu pomohol k triumfu v D-skupine. "Kanárici" skončili s dvojbodovou stratou na druhej priečke. V ďalšom stretnutí "déčka" vyhrala Kostarika nad Paraguajom 2:1, ale oba tímy skončili na turnaji.Kolumbia natiahla sériu bez prehry už na 26 duelov. Mužstvo Nestora Lorenza naposledy neuspelo na začiatku roka 2022 s Argentínou (0:1). V šlágri skupiny mohol v úvode otvoriť skóre James Rodriguez, ale z priameho kopu trafil len brvno. Do vedenia sa dostala na druhej strane Brazília, keď v 12. minúte trafil presne Raphinha. Kolumbia síce krátko na to vyrovnala, ale Davinson Sanchez bol v ofsajde. Tesne pred koncom polčasu však Daniel Munoz zariadil nerozhodný výsledok. V druhej 45-minútovke mali oba tímy šancu rozhodnúť, no obaja brankári podržali svoje mužstvá. Kolumbia sa v sobotu v Arizone stretne s Panamou, ktorá obsadila druhé miesto v C-skupine.Brazíliu čaká v sobotu v Las Vegas víťaz "céčka" a zatiaľ stopercentný Uruguaj. "Kanárikom" však pre kartový trest nepomôže Vinicius Junior. Raphinha zdôraznil, že si proti súperovi veria a chcú postúpiť ďalej: "uviedol krídelník Barcelony podľa AFP.štvrťfinálové dvojice:piatok 3.00 SELČArgentína - Ekvádorsobota 3.00Venezuela - Kanadanedeľa 0.00Kolumbia - Panamanedeľa 3.00Uruguaj - Brazília