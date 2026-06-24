< sekcia Šport
Kolumbia zdolala DR Kongo 1:0 a postúpila do šestnásťfinále
Kolumbia odštartovala duel náporom a už v úvodnej desaťminútovke bola trikrát blízko ku gólu. Najskôr brankár Mpasi vyrazil Diazovu strelu iba pred Muňoza, ktorý netrafil odkrytú bránku.
Autor TASR,aktualizované
Guadalajara 24. júna (TASR) - Futbalisti Kolumbie si v predstihu zabezpečili účasť v šestnásťfinále MS. Postupovú istotu získali vďaka víťazstvu nad DR Kongo 1:0, po ktorom sú s plným počtom šiestich bodov na čele K-skupiny. Štvrťhodinu pred koncom o tom gólom rozhodol Daniel Muňoz.
Kolumbia uzavrie účinkovanie v základnej skupine šlágrom proti Portugalsku, ktorý je na programe v nedeľu 28. júna od 1.30 SELČ v Miami. DR Kongo čaká v rovnakom čase v Atlante duel „o všetko“ proti Uzbekistanu.
Kolumbia odštartovala duel náporom a už v úvodnej desaťminútovke bola trikrát blízko ku gólu. Najskôr brankár Mpasi vyrazil Diazovu strelu iba pred Muňoza, ktorý netrafil odkrytú bránku. Ten istý hráč sa v 6. minúte už tešil z vedenia, jeho radosť však pokazil tesný ofsajdový verdikt. Do tretice musel Mpasi krotiť delovku Rodrigueza. Brankár Konga sa potom zapotil aj pri ďalšej šanci Diaza a Kolumbijčania viedli po polhodine hry na strelecké pokusy už 9:1. Dominovali aj v držaní lopty, no do kabín sa išlo za bezgólového stavu.
Hneď po prestávke mali „Los Cafeteros“ ďalšie tutovky - Diazovu krížnu strelu brankár vyrazil nohou pred osamoteného Ariasa a ten z dorážky vystrelil tesne vedľa. Jednoznačnú prevahu favorit pretavil do gólovej koncovky až v 76. minúte, keď sa lopta v šestnástke dostala k aktívnemu Muňozovi, ktorý vystrelil z prvej a po teči obrancu Kapuadiho nemal brankár Mpasi šancu zasiahnuť - 1:0. O chvíľu neskôr ešte zaujali dva neuznané góly Diaza, najskôr pre útočný faul a potom pre ofsajd. Konžský tím sa na odpoveď nezmohol a na trávniku tak po záverečnom hvizde vypukla kolumbijská postupová radosť.
Kolumbia uzavrie účinkovanie v základnej skupine šlágrom proti Portugalsku, ktorý je na programe v nedeľu 28. júna od 1.30 SELČ v Miami. DR Kongo čaká v rovnakom čase v Atlante duel „o všetko“ proti Uzbekistanu.
MS vo futbale - K-skupina
Guadalajara
Kolumbia - DR Kongo 1:0 (0:0)
Gól: 76. Muňoz. Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Lucumi, Lerma - Pickel, 45.358 divákov
Kolumbia: Vargas – Muňoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, J. Arias (77. Rios) – Rodriguez (58. Quintero), Suarez (58. Cordoba), Diaz
DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (72. J. Kayembe) – Mukau (46. Sadiki), Moutoussamy (82. Mbuku), E. Kayembe (72. Pickel) – Wissa, Bakambu (57. Banza)
Guadalajara
Kolumbia - DR Kongo 1:0 (0:0)
Gól: 76. Muňoz. Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Lucumi, Lerma - Pickel, 45.358 divákov
Kolumbia: Vargas – Muňoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, J. Arias (77. Rios) – Rodriguez (58. Quintero), Suarez (58. Cordoba), Diaz
DR Kongo: Mpasi – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku (72. J. Kayembe) – Mukau (46. Sadiki), Moutoussamy (82. Mbuku), E. Kayembe (72. Pickel) – Wissa, Bakambu (57. Banza)
Kolumbia odštartovala duel náporom a už v úvodnej desaťminútovke bola trikrát blízko ku gólu. Najskôr brankár Mpasi vyrazil Diazovu strelu iba pred Muňoza, ktorý netrafil odkrytú bránku. Ten istý hráč sa v 6. minúte už tešil z vedenia, jeho radosť však pokazil tesný ofsajdový verdikt. Do tretice musel Mpasi krotiť delovku Rodrigueza. Brankár Konga sa potom zapotil aj pri ďalšej šanci Diaza a Kolumbijčania viedli po polhodine hry na strelecké pokusy už 9:1. Dominovali aj v držaní lopty, no do kabín sa išlo za bezgólového stavu.
Hneď po prestávke mali „Los Cafeteros“ ďalšie tutovky - Diazovu krížnu strelu brankár vyrazil nohou pred osamoteného Ariasa a ten z dorážky vystrelil tesne vedľa. Jednoznačnú prevahu favorit pretavil do gólovej koncovky až v 76. minúte, keď sa lopta v šestnástke dostala k aktívnemu Muňozovi, ktorý vystrelil z prvej a po teči obrancu Kapuadiho nemal brankár Mpasi šancu zasiahnuť - 1:0. O chvíľu neskôr ešte zaujali dva neuznané góly Diaza, najskôr pre útočný faul a potom pre ofsajd. Konžský tím sa na odpoveď nezmohol a na trávniku tak po záverečnom hvizde vypukla kolumbijská postupová radosť.
Hlasy po zápase /zdroj: FIFA/:
Daniel Muňoz, autor gólu Kolumbie: „Tento úspech je zásluha celého tímu. Tri body sme dnes získali spoločne a aj pre všetkých fanúšikov, ktorí nás prišli podporiť. Víťazstvo nám dodá sebavedomie. Nechceme sa však uspokojiť len s tým, čo sme zatiaľ dosiahli.“
Nestor Lorenzo, tréner Kolumbie: „Chcem sa poďakovať tímu za všetko úsilie. Hráči splnili zápasový plán do bodky. Zaslúžili sme si ešte lepší výsledok. Súper nám v závere skomplikoval situáciu, ale boli sme mužstvom, ktoré si víťazstvo zaslúžilo.“
Sebastien Desabre, tréner DR Kongo: „Bol to pre nás náročný zápas. Hrali sme proti veľmi kvalitnému tímu, ktorý bol lepší. Naši hráči ako vždy bojovali o priaznivý výsledok, ale nepodarilo sa nám ho dosiahnuť. Zápasy s Portugalskom aj Kolumbiou nám priniesli veľa skúseností.“
Daniel Muňoz, autor gólu Kolumbie: „Tento úspech je zásluha celého tímu. Tri body sme dnes získali spoločne a aj pre všetkých fanúšikov, ktorí nás prišli podporiť. Víťazstvo nám dodá sebavedomie. Nechceme sa však uspokojiť len s tým, čo sme zatiaľ dosiahli.“
Nestor Lorenzo, tréner Kolumbie: „Chcem sa poďakovať tímu za všetko úsilie. Hráči splnili zápasový plán do bodky. Zaslúžili sme si ešte lepší výsledok. Súper nám v závere skomplikoval situáciu, ale boli sme mužstvom, ktoré si víťazstvo zaslúžilo.“
Sebastien Desabre, tréner DR Kongo: „Bol to pre nás náročný zápas. Hrali sme proti veľmi kvalitnému tímu, ktorý bol lepší. Naši hráči ako vždy bojovali o priaznivý výsledok, ale nepodarilo sa nám ho dosiahnuť. Zápasy s Portugalskom aj Kolumbiou nám priniesli veľa skúseností.“
tabuľka K-skupiny:
1. Kolumbia 2 2 0 0 4:1 6*
2. Portugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. DR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. Uzbekistan 2 0 0 2 1:8 0
/* - istý postup do šestnásťfinále/
1. Kolumbia 2 2 0 0 4:1 6*
2. Portugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. DR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. Uzbekistan 2 0 0 2 1:8 0
/* - istý postup do šestnásťfinále/