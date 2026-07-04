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Kolumbia zdolala Ghanu 1:0 a postúpila do osemfinále
Kolumbia patrí popri obhajcom z Argentíny a ikonickým Brazílčanom k spolufavoritom juhoamerického kontinentu.
Autor TASR
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Kansas City 4. júla (TASR) - Futbalisti Kolumbie postúpili v sobotu do osemfinále MS v USA, Kanade a Mexiku. V šestnásťfinále si poradili s Ghanou 1:0, o štvrťfinále zabojujú po ôsmich rokoch, a to proti Švajčiarom v utorok o 22.00 SELČ.
Kolumbia patrí popri obhajcom z Argentíny a ikonickým Brazílčanom k spolufavoritom juhoamerického kontinentu. Základnú K-skupinu vyhrala v konkurencii Portugalska, DR Kongo a Uzbekistanu. Proti Helvétom zabojuje o postup medzi najlepšiu osmičku. Ten je maximom pre Ghanu (2010), ktorá bola v play off na základe postavenia v tabuľke tretích tímov. Jej zápas s Kolumbiou bol posledný šestnásťfinálový, boje o najlepšiu osmičku sa začnú v sobotu o 19.00 SELČ duelom Kanady a Maroka.
Úvod prerušili striedania v dôsledku zranení, po jednom na každej strane. Herne mala navrch Kolumbia, ktorú poslal do vedenia v 14. minúte Arias po centri Suareza. Od ďalšieho gólu zachránil africký tím brankár Ati Zigi, keď vykryl pokus Diaza zvnútra šestnástky. Ten mal šancu aj krátko pred prestávkou, no mieril mimo. V rámci hernej prevahy ešte do polčasu strieľal Suarez a Ati Zigi mal opäť prácu pri príležitosti Mojicu.
Desať minút po prestávke zakončil do odkrytej bránky Diaz, bol však v ofsajde. Krídelník Bayernu Mníchov bol voľný aj pri ďalšej strele zvnútra pokutového územia, jeho pokus však zmaril Ati Zigi. Ofenzívnu snahu predviedli aj Ghančania a zakončoval Partey, no mieril mimo. Jeho tím nemal v tom čase ani jednu strelu do priestoru troch žrdí, čo sa nezmenilo do záverečného hvizdu. Na opačnej strane to ešte pred koncom stretnutia skúsil spoza šestnástky Quintero a centrovanú loptu jeho tímu zmaril opäť Ati Zigi. Ďalší gól už horúci duel v Kansas City nepriniesol.
Kolumbia patrí popri obhajcom z Argentíny a ikonickým Brazílčanom k spolufavoritom juhoamerického kontinentu. Základnú K-skupinu vyhrala v konkurencii Portugalska, DR Kongo a Uzbekistanu. Proti Helvétom zabojuje o postup medzi najlepšiu osmičku. Ten je maximom pre Ghanu (2010), ktorá bola v play off na základe postavenia v tabuľke tretích tímov. Jej zápas s Kolumbiou bol posledný šestnásťfinálový, boje o najlepšiu osmičku sa začnú v sobotu o 19.00 SELČ duelom Kanady a Maroka.
MS vo futbale - šestnásťfinále
Kansas City
Kolumbia - Ghana 1:0 (1:0)
Gól: 14. Arias. Rozhodovali: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.), ŽK: Arias, Rios - Yirenkyi, Fatawu, Seidu, 69.045 divákov
Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Arias (73. Quintero), Lerma, Puerta - Rodriguez (46. Rios), Cordoba (8. Suarez), Diaz (90. Campaz)
Ghana: Ati Zigi - Senaya (13. Seidu), Luckassen,Opoku, Mensah - Partey - Williams (62. Fatawu), Yirenkyi (79. Adu), Sibo (62. Owusu), Semenyo - Ayew (79. Nuamah)
Kansas City
Kolumbia - Ghana 1:0 (1:0)
Gól: 14. Arias. Rozhodovali: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.), ŽK: Arias, Rios - Yirenkyi, Fatawu, Seidu, 69.045 divákov
Kolumbia: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Arias (73. Quintero), Lerma, Puerta - Rodriguez (46. Rios), Cordoba (8. Suarez), Diaz (90. Campaz)
Ghana: Ati Zigi - Senaya (13. Seidu), Luckassen,Opoku, Mensah - Partey - Williams (62. Fatawu), Yirenkyi (79. Adu), Sibo (62. Owusu), Semenyo - Ayew (79. Nuamah)
Úvod prerušili striedania v dôsledku zranení, po jednom na každej strane. Herne mala navrch Kolumbia, ktorú poslal do vedenia v 14. minúte Arias po centri Suareza. Od ďalšieho gólu zachránil africký tím brankár Ati Zigi, keď vykryl pokus Diaza zvnútra šestnástky. Ten mal šancu aj krátko pred prestávkou, no mieril mimo. V rámci hernej prevahy ešte do polčasu strieľal Suarez a Ati Zigi mal opäť prácu pri príležitosti Mojicu.
Desať minút po prestávke zakončil do odkrytej bránky Diaz, bol však v ofsajde. Krídelník Bayernu Mníchov bol voľný aj pri ďalšej strele zvnútra pokutového územia, jeho pokus však zmaril Ati Zigi. Ofenzívnu snahu predviedli aj Ghančania a zakončoval Partey, no mieril mimo. Jeho tím nemal v tom čase ani jednu strelu do priestoru troch žrdí, čo sa nezmenilo do záverečného hvizdu. Na opačnej strane to ešte pred koncom stretnutia skúsil spoza šestnástky Quintero a centrovanú loptu jeho tímu zmaril opäť Ati Zigi. Ďalší gól už horúci duel v Kansas City nepriniesol.