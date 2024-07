Kolumbia zdolala Uruguaj 1:0 gólom Lermu a postúpila do finále

semifinále Copa America



Uruguaj - Kolumbia 0:1 (0:1)



Gól: 39. Lerma, ČK: 45.+1 Muňoz (Kol.) po druhej ŽK

Charlotte 11. júla (TASR) - Futbalisti Kolumbie postúpili po 23 rokoch do finále Copa America. V noci na štvrtok zvíťazili v semifinále nad Uruguajom 1:0 gólom Jeffersona Lermu, hoci celý druhý polčas hrali iba s desiatimi hráčmi. Kolumbijčania sa vo finále stretnú s obhajcom titulu Argentínou (v pondelok o 2.00 SELČ v Miami Gardens). Uruguaj čaká deň predtým iba boj o konečné tretie miesto proti prekvapeniu turnaja Kanade (2.00 v Charlotte).Na štadióne v Charlotte rozhodla o triumfe "Los Cafeteros" hlavička Lermu z 39. minúty po centri Jamesa Rodrigueza. Tesne pred prestávkou oslabil svoje mužstvo obranca Daniel Muňoz, ktorý dostal druhú žltú kartu za úder lakťom do protihráča a Kolumbia tak celý druhý polčas hrala v desiatich. Tesný náskok však ubránila a mohla sa tak tešiť z postupu do svojho prvého finále na juhoamerickom šampionáte od roku 2001.