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Kolumbia zdolala v K-skupine Uzbekistan 3:1, rozhodol Diaz
Kolumbijčania mali od začiatku zápasu územnú prevahu, dlho sa však nevedeli presadiť proti dobre organizovanej obrane Uzbekietanu, pre ktorý to bol historický prvý zápas na MS.
Autor TASR
Mexico City 18. júna (TASR) - Futbalisti Kolumbie úspešne vstúpili do MS 2026. V úvodnom vystúpení v K-skupine zvíťazili v Mexico City nad Uzbekistanom 3:1. O triumfe favorita rozhodol na Aztéckom štadióne v 65. minúte útočník Luis Diaz z Bayernu Mníchov, v závere nadstaveného času pridal poistku Jaminton Campaz.
Uzbekistan nastúpi na svoj druhý zápas v skupine v utorok 23. júna o 19.00 SELČ v Houstone proti Portugalsku. Kolumbiu čaká v stredu 24. júna o 4.00 SELČ v mexickej Guadalajare duel proti DR Kongo.
Kolumbijčania mali od začiatku zápasu územnú prevahu, dlho sa však nevedeli presadiť proti dobre organizovanej obrane Uzbekietanu, pre ktorý to bol historický prvý zápas na MS. V 32. minúte si nabehol do šestnástky Diaz, ktorý umiestnenou strelou trafil žrď. Nápor Kolumbie silnel a v 40. minúte sa „Los Cafeteros" dočkali vedúceho gólu, keď po centri do uzbeckej šestnástky trafil Muňoz loptu špičkou kopačky a prekonal Jusupova.
Do druhého polčasu vstúpili Uzbekovia s dvoma zmenami v snahe oživiť hru. Kolumbijčania hrali pasívne, príliš sa zatiahli a to sa im vypomstilo. V 60. minúte sa Fajzullajev dostal k odrazenej lopte a vyrovnal na 1:1. Juhoamerický tím však rýchlo odpovedal. Diaz vystrelil v 65. minúte k vzdialenejšej žrdi a lopta prepadla uzbeckému brankárovi Jusunovovi do siete. V 90. minúte nevyužil šancu na vyrovanie Mozgovoj. Kolumbia v závere nadstaveného času zvýšila na 3:1 zásluhou Campaza a dostala sa na čelo priebežnej tabuľky.
Uzbekistan nastúpi na svoj druhý zápas v skupine v utorok 23. júna o 19.00 SELČ v Houstone proti Portugalsku. Kolumbiu čaká v stredu 24. júna o 4.00 SELČ v mexickej Guadalajare duel proti DR Kongo.
MS vo futbale - K-skupina:
Mexico City
Uzbekistan - Kolumbia 1:3 (0:1)
Góly: 60. Fajzullajev - 40. Muoz, 65. Diaz, 90+9. Campaz, Rozhodovali: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Mojica (Kol.)
Uzbekistan: Jusupov – Abdullajev, Chusanov, Ašurmatov (77. Urozov) – Nasrullajev (46. Sajfijev), Šukurov, Mozgovoj, Karimov – Urunov (46. Chamdanov), Fajzullajev (77. Amonov), Šomurodov (90+4. Sergejev)
Kolumbia: Vargas – Muoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta (80. Rios) – Arias (90+3. Castaňo), Rodríguez (72. Campaz), Díaz (90+4. Diaz) - Suarez (80. Hernandez)
Mexico City
Uzbekistan - Kolumbia 1:3 (0:1)
Góly: 60. Fajzullajev - 40. Muoz, 65. Diaz, 90+9. Campaz, Rozhodovali: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Mojica (Kol.)
Uzbekistan: Jusupov – Abdullajev, Chusanov, Ašurmatov (77. Urozov) – Nasrullajev (46. Sajfijev), Šukurov, Mozgovoj, Karimov – Urunov (46. Chamdanov), Fajzullajev (77. Amonov), Šomurodov (90+4. Sergejev)
Kolumbia: Vargas – Muoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Lerma, Puerta (80. Rios) – Arias (90+3. Castaňo), Rodríguez (72. Campaz), Díaz (90+4. Diaz) - Suarez (80. Hernandez)
Kolumbijčania mali od začiatku zápasu územnú prevahu, dlho sa však nevedeli presadiť proti dobre organizovanej obrane Uzbekietanu, pre ktorý to bol historický prvý zápas na MS. V 32. minúte si nabehol do šestnástky Diaz, ktorý umiestnenou strelou trafil žrď. Nápor Kolumbie silnel a v 40. minúte sa „Los Cafeteros" dočkali vedúceho gólu, keď po centri do uzbeckej šestnástky trafil Muňoz loptu špičkou kopačky a prekonal Jusupova.
Do druhého polčasu vstúpili Uzbekovia s dvoma zmenami v snahe oživiť hru. Kolumbijčania hrali pasívne, príliš sa zatiahli a to sa im vypomstilo. V 60. minúte sa Fajzullajev dostal k odrazenej lopte a vyrovnal na 1:1. Juhoamerický tím však rýchlo odpovedal. Diaz vystrelil v 65. minúte k vzdialenejšej žrdi a lopta prepadla uzbeckému brankárovi Jusunovovi do siete. V 90. minúte nevyužil šancu na vyrovanie Mozgovoj. Kolumbia v závere nadstaveného času zvýšila na 3:1 zásluhou Campaza a dostala sa na čelo priebežnej tabuľky.
tabuľka K-skupiny:
1. Kolumbia 1 1 0 0 3:1 3
2. Portugalsko 1 0 1 0 1:1 1
DR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
4. Uzbekistan 1 0 0 1 1:3 0
1. Kolumbia 1 1 0 0 3:1 3
2. Portugalsko 1 0 1 0 1:1 1
DR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
4. Uzbekistan 1 0 0 1 1:3 0