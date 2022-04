Kolumbijčan Bernal vynechá Giro, Tour i Vueltu

Bogota 3. apríla (TASR) - Kolumbijský cyklista Egan Bernal nebude v tomto roku štartovať ani na jednom z troch podujatí Grand Tours. Vynechá Giro d´ Italia, Tour de France i Vueltu, pretože sa chce úplne zotaviť zo zranení, ktoré utrpel koncom januára pri zrážke s autobusom.



"Etapáky by boli pre moje telo priveľká záťaž. Na takýchto pretekoch nemôžete improvizovať a ísť cez bolesť," uviedol pre akreditované média víťaz Tour z roku 2019. Bernal počas januárového tréningu v rodnej vlasti narazil do zaparkovaného autobusu miestnej verejnej dopravy.



Jazdca stajne Ineos Grenadiers previezli po nehode do nemocnice neďaleko Bogoty. Absolvoval tam viaceré operácie, okrem zranenia chrbtice utrpel niekoľko zlomenín pravej nohy, kolenného kĺbu a mal aj poškodené pľúca. Bernal podpísal na začiatku roka s Ineosom nový päťročný kontrakt a na rozdiel od väčšiny tímových kolegov netrénoval v Európe.