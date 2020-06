Kolumbijčan Pinto nahradí Jovanoviča na lavičke SAE

Dubaj 30. júna (TASR) - Jorge Luis Pinto sa stane novým trénerom futbalovej reprezentácie Spojených arabských emirátov. Vedenie miestnej federácie oznámilo, že pre 67-ročného Kolumbijčana má pripravený dvojročný kontrakt a v prípade postupu by mal viesť národný tím aj na finálovom turnaji MS 2022 v Katare. Na lavičke nahradí Srba Ivana Jovanoviča.



Pinto sa preslávil na lavičke Kostariky, ktorú na MS 2014 v Brazílii senzačne priviedol do štvrťfinále. Zo základnej D-skupiny postúpili Kostaričania do osemfinále ako jej víťazi, keď zdolali Uruguaj (3:1), Taliansko (1:0) a remizovali s Anglickom (0:0). V osemfinále vyradili Grékov (1:1 pp, 5:3 v rozstrele z 11 m) a vo štvrťfinále potrápili Holanďanov. "Oranjes" napokon po bezgólovom 120-minútovom priebehu lepšie zvládli jedenástkový rozstrel (4:3) a ukončili spanilú jazdu reprezentácie zo Strednej Ameriky.