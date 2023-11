Kolumbijská polícia zatkla štvoricu podozrivých z únosu rodičov Diaza

Bogota 11. novembra (TASR) - Kolumbijská polícia identifikovala a zatkla štvoricu podozrivých z únosu rodičov futbalistu Luisa Diaza z FC Liverpool. V sobotu to oznámil šéf tamojšej polície William Salamanca. Medzi podozrivými boli aj členovia zločineckej skupiny Los Primos, ktorú sa podarilo rozbiť vďaka spolupráci Kolumbie s britskými orgánmi.



Podľa Salamancu sa zatýkanie uskutočnilo v departmente Guajira na severovýchode Kolumbie. Oboch rodičov útočníka "The Reds" uniesla partizánska organizácia ELN 28. októbra. Krátko po únose prepustili matku, no otec Luis Manuel Diaz sa dostal na slobodu až po 12 dňoch. Na únoscov sa priamo obrátil aj 26-ročný futbalista, ktorý po strelení gólu v anglickej Premier League proti Lutonu (1:1) ukázal pod dresom tričko s nápisom "Sloboda pre otca".