Kolumbijský stredopoliar James Rodriguez posilnil Minnesotu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rodriguez naposledy pôsobil v mexickom Leone, ale po konci angažmánu si nedokázal nájsť v rámci tamojšej najvyššej súťaže pôsobisko.

Autor TASR
Minnesota 7. febuára (TASR) - Americký futbalový klub Minnesota United angažoval do svojho tímu 34-ročného kolumbijského stredopoliara Jamesa Rodrigueza. Bývalý hráč Realu Madrid alebo Bayernu Mníchov podpísal s účastníkom zámorskej Major League Soccer (MLS) garantovaný kontrakt do júna 2026 s klubovou opciou do konca kalendárneho roka.

Rodriguez naposledy pôsobil v mexickom Leone, ale po konci angažmánu si nedokázal nájsť v rámci tamojšej najvyššej súťaže pôsobisko. Podpisom kontraktu si plánuje udržať zápasovú kondíciu pred tohtoročnými majstrovstvami sveta. „Som veľmi šťastný za túto novú kapitolu v mojom živote. Verím, že budem môcť potešiť všetkých fanúšikov a ľudí, ktorí vo mňa verili. Chceme odovzdať na ihrisku všetko a vždy chcem vyhrávať,“ uviedla najnovšia posila Minnesoty pre oficiálnu klubovú webstránku. Kmeňovým hráčom Minneosty je aj člen širšieho kádra slovenskej reprezentácie Matúš Kmeť, ktorý strávi zvyšok sezóny na hosťovaní v FC DAC 1904 Dunajská Streda.

Rodriguez tak pokračuje v putovaní klubmi od roku 2020, keď odišiel z Realu Madrid. Za viac ako päť rokov bol súčasťou šiestich tímov v šiestich rôznych krajinách. Z pozície kapitána by mal viesť Kolumbiu na svetovom šampionáte v USA, Mexiku a Kanade.
