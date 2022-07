Komárno a Spišskí Rytieri spoznali súperov v skupinovej fáze

Žreb skupinovej fázy Alpsko-jadranského pohára 2022/2023:



A-skupina: KK Furnir (Chor.), Oberwart Gunners (Rak.), MKS Dabrowa Górnicza (Poľ.), BK KVIS Pardubice

B-skupina: GKK Šibenka Šibenik, BK REDSTONE Olomoucko, KK Nutrisport Ilirija Ľubľana, BC GGMT Viedeň

C-skupina: BC GEOSAN Kolín, BC Komárno, KK Adria Oil Škrljevo (Chor.), Kapfenberg Bulls/v prípade úspechu v kvalifikácii EP FIBA iný rakúsky zástupca

D-skupina: SCM Ohma Temešvár, KK Rogaška (Slov.), KK Zabok (Chor.), Spišskí Rytieri





Bratislava 20. júla (TASR) – Slovenské basketbalové kluby nebudú chýbať ani v nadchádzajúcom ročníku Alpsko-jadranského pohára (AJP). Medzinárodnú konfrontáciu si opäť vyskúšajú Spišskí Rytieri a pridalo sa aj BC Komárno. Oba tímy spoznali súperov v skupinovej fáze.Predchádzajúci ročník slovenským klubom vyšiel, tesne pred bránami play off skončil Inter Bratislava, dvojica Patrioti Levice a Spišskí Rytieri si zahrala Final Four. Napokon sa do víťazného zoznamu AJP pridal druhý klub z Niké SBL, po Komárne zdvíhali nad hlavu trofej pre víťaza Levičania.Vedenie súťaže vybralo z prihlášok 16 tímov zo 7 krajín. ",“ cituje portál basketliga.sk riaditeľa súťaže Mareka Imreho.Alpsko-jadranský pohár urobil výrazné zmeny v pravidlách, aby mohol byť zaradený medzi oficiálne súťaže pod hlavičkou FIBA. Novinkou budú napríklad fixné dni pre zápasy, hlavným hracím dňom bude streda. Začiatok nového ročníka je naplánovaný na 22. septembra, šampióna spoznáme 16. marca 2023.