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Komárno angažovalo skúseného brankára Pindrocha

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Branislav podpísal s naším klubom ročnú zmluvu, uviedlo Komárno na svojich oficiálnych kanáloch.

Autor TASR
Komárno 12. júla (TASR) - Účastník futbalovej Niké ligy KFC Komárno získal do svojho kádra slovenského brankára Branislava Pindrocha. Tridsaťštyriročný gólman prišiel do klubu po skončení pôsobenia v poľskom Górniku Leczna a podpísal ročnú zmluvu.

Pindroch odštartoval svoju kariéru medzi mužmi v Banskej Bystrici, následne pôsobil aj v českej Karvinej, anglickom Notts County, FC Nitra, ViOn Zlaté Moravce, či v poľských kluboch Raków Čenstochová, Resovia Rzeszów a naposledy v Leczne.

Branislav Pindroch prichádza do nášho klubu z poľského Górnika Leczna. Počas svojej kariéry pôsobil na Slovensku, v Českej republike, Anglicku aj Poľsku. Branislav podpísal s naším klubom ročnú zmluvu,“ uviedlo Komárno na svojich oficiálnych kanáloch.
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