Komárno do baráže, Czibor: Chvalabohu sme to zvládli
Autor TASR
Zlaté Moravce 16. mája (TASR) - Futbalisti Prešova prehrali v záverečnom kole Niké ligy v Zlatých Moravciach s Komárnom 0:1 a po sezóne v najvyššej súťaži zostúpili. Nováčik obsadil posledné miesto s dvojbodovou stratou na Komárno. To ide do baráže, kde zabojuje o zotrvanie v dvojzápase proti Zvolenu.
Od začiatku zápasu bolo viac v útoku Komárno, ktoré trápil brankár Pavol Bajza. Ten si poradil aj s prvotným pokusom Martina Šimka v 26. minúte, no Alen Mustafič vzápätí zakončil do odkrytej brány. Druhý polčas sa začal mierne neskôr pre technický problém rozhodcu Ivana Kružliaka s odpočúvacím zariadením. Ani to nevyhodilo domácich z tempa a aj po prestávke bolo viac vzruchu pred bránou hostí. Domáci mali zas príležitosti z brejkov, no napriek tomu, že oba tímy útočili pod svojím „kotlom“, ďalší gól na dažďom zvlhnutom ihrisku nepadol. Blízko k nemu však boli hostia, ktorí vyvinuli v úplnom závere enormný tlak, no presný zásah Martina Regáliho neplatil pre ofsajd po vyše päťminútovom preskúmavaní systémom VAR.
záverečné 10. kolo nadstavbovej časti Niké ligy
skupina o udržanie sa:
KFC Komárno - FC Tatran Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 26. Mustafič. Rozhodovali: Kružliak - Pozor, Štofik, ŽK: Mustafič, Tamas, Dlubáč, Druga, Rudzan - Taraduda, Souček, 1950 divákov
Komárno: Dlubáč - Šmehyl, Šimko, Špiriak, Rudzan - Domonkos (76. Boďa), Ožvolda (79. Gamboš) - Tamas (65. Pillár), Bayemi (79. Druga), Ganbold - Mustafič
Prešov: Bajza - Medveděv, Taraduda, Menich, Sipľak (67. Römling) - Begala (46. Sagna), Simon, Souček - Bernát (67. Masaryk), Barbosa, Regáli (76. Wolsztyňski)
Hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Norbert Czibor, tréner Komárna: „Chvalabohu sme to zvládli. Náš plán sme plnili od začiatku a naše očakávania sa naplnili. Defenzíva bola úplne v poriadku. Keď sme boli na lopte, robili sme, čo sme chceli. Ku koncu druhého polčasu, od 70. minúty, už mali hernú prevahu hostia a museli sme to kontrolovať. Na úplnom konci sme inkasovali po štandardnej situácii a ani sám neviem, ako som to prežil. Chvalabohu to bol ofsajd, chalani ukázali na ihrisku niečo neuveriteľné. Zaslúžia si, aby hrali na novom štadióne a v najvyššej súťaži. Pre nás sa však sezóna ešte neskončila a musíme sa pripraviť na Zvolen. Je to hneď v utorok, takže na to máme dva dni. S takýmto prístupom som si však stopercentne istý, že to zvládneme.“
Erik Havrila, tréner Prešova: „Chcel by som sa na úvod ospravedlniť našim fanúšikom. Je to obrovské sklamanie a za svoju podporu si nezaslúžili takýto koniec. Dnes sme veľmi chceli zabojovať, ale videl som, že nám zodpovednosť zväzuje nohy. Nehrali sme s takou ľahkosťou, Komárno bolo lepšie aj aktívnejšie. Robilo nám problém ako zakladali útok a nevedeli sme na to reagovať. Neskôr sme prevzali iniciatívu a chceli sme dať gól, nakoniec aj prišiel a boli to obrovské emócie. Naposledy som mal také pozitívne emócie, keď sa mi narodila dcéra, strašne som sa tešil. Zasiahol však VAR a gól nám neuznal. Potom sme mali ešte jednu šancu, ale nebolo to dosť. Obrovské sklamanie.“
