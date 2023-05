Komárno je krok od titulu, v 4. finále zvíťazilo nad Levicami 80:69

finále play off Niké SBL – štvrtý zápas /na 4 víťazstvá/:



BC Komárno – Patrioti Levice 80:69 (47:35)



Komárno: Gatling 26, Markovič 18, Danielič 5, Djordjevič a Gašič po 2 (Stuckey 19, Volárik 6, Pipíška 0)



Levice: McCallum 19, Kneževič 15, Bachan 8, Abrhám 2, van Oostrum 0 (Lapornik 20, Bojanovský 5, Kovac a Padgett 0)



TH: 16/13 – 23/12, fauly: 23:22, trojky: 9:9. Rozhodovali: Kúkelčík, Zubák, Bara, štvrtiny: 31:16, 16:19, 16:15, 17:19, 1000 divákov.



/stav série: 3:1/

Komárno 17. mája (TASR) - Basketbalisti BC Komárno sú jedno víťazstvo od zisku premiérového titulu v Niké Slovenskej basketbalovej lige. Vo štvrtom stretnutí finále play off zdolali na domácej palubovke Patriotov Levice 80:69 a v sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 3:1 na zápasy.K výhre im v stredu najvýraznejšie pomohol Shane Gatling, autor 26 bodov. Prvá šanca na ukončenie série bude v sobotu 20. mája o 18.00 h, keď je v Leviciach na programe piaty finálový zápas.Levice zariskovali a do štvrtého finálového zápasu nastúpili s nižšou zostavou, ako tomu obvykle býva, lenže Komárno bolo na niečo podobné pripravené. Domáci tím naštartovala 12-bodová šnúra Gatlinga a šesť premenených pokusov za tri body za sebou, vďaka čomu už v 5. minúte viedol 19:7. Hostia sa na druhej strane ofenzívne trápili, mali pred sebou ťažkú cestu, ak chceli otočiť negatívny vývoj stretnutia. Po drobnom záblesku zlepšenia prišlo od Komárna schladenie a domáci vyhrali prvú štvrtinu 31:16. V druhej časti sa strelecky tentoraz chytili Patrioti a razom to bolo na palubovke vidieť. Lapornik prelomil streleckú smolu za tri body a manko svojho tímu dokázal skresať na štyri body (35:39). Ani získané herné sebavedomie nerozhodilo súpera, v koncovke urobil 8-bodovú šnúru a po prvom polčase vyhrával 47:35.Levice odštartovali po prestávke podľa očakávania aktívnejšie, ale dlho sa tohto plánu nedokázali držať. Útočne sa vrátili hráči Komárna tam, kde v úvode tohto zápasu a bez väčších ťažkostí si kontrolovali dvojciferný náskok. Zo strany hostí prišli občasné záblesky, no k výraznej zmene diania na palubovke to neviedlo. Ukázalo sa to aj na skóre po 30 minútach čistého času – 63:50. Úradujúci šampión to nevzdával ani za tohto nepriaznivého stavu, ale priblížiť sa dokázal len drobnými krokmi. Komárno si už bez starostí záver ustrážilo a v podstate vypredaná hala sa mohla radovať z tretieho víťazstva vo finálovej sérii."Jedno veľmi ťažké a fyzicky náročné stretnutie. Na oboch stranách sa bojovalo, to je môj pohľad na tento súboj. Lepšie sme to ustáli a práve preto sme vyhrali. Myslím si, že sme dobre bránili a boli sme tiež pripravení na nízku zostavu, s ktorou Levice nastúpili. Vedeli sme, čo máme hrať proti takejto pätici hráčov a dobre sme na to zareagovali. Premenili sme prvých šesť pokusov za tri body, ale to vychádzalo z našej defenzívy. Nerobili sme také chyby, aké v zápase v Leviciach. Potom sme väčšinu stretnutia kontrolovali, súper sa snažil vrátiť, čo je normálne, ale našimi silnými zbraňami sme to zvládli najlepším možným spôsobom.""Dojmy sú super, vedieme 3:1 na zápasy a chýba nám posledný krok. Ako sa hovorí, posledný krok býva najťažší, síce sme veľmi blízko, ale stále ďaleko. Myslím si, že zápas sme jednoznačne vyhrali v obrane. 69 bodov hovorí za všetko, ak udržíme súpera pod 70 bodov, tak nám nerobí problém dávať cez 70 bodov v zápase, v tomto by som videl jednoznačný kľúč.""Hodnotí sa nám to ťažko. Mali sme nevydarený vstup do zápasu, Komárno dalo v prvej štvrtine priveľa bodov. Vytvorilo si taký vankúš, ktorý ich vlastne celý zápas držal v hre. Aj keď sme sa mierne vrátili do hry, tak v kľúčových momentoch, keď sme sa mohli dotiahnuť, sme urobili zlé rozhodnutia a Komárno opäť odskočilo.""Myslím si, že sme prehrali zápas v prvých piatich minútach a v posledných dvoch minútach prvého polčasu. Pred polčasovou prestávkou sme sa priblížili na rozdiel 4 bodov, ale potom sme inkasovali od Komárna 8-bodovú šnúru a po prvom polčase to bolo o 12 bodov. V druhom polčase sme sa snažili, aj sme urobili niečo dobré, ale súper premenil ťažké strely, respektíve ľahké veci. Nedali sme mnoho trestných hodov, v takýchto zápasoch je to veľmi dôležité. Nie je ešte koniec, neprestaneme bojovať. Verím, že sa do Komárna ešte vrátime."