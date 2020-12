Nemocnica v Komárne bude kajakárom pomáhať pri starostlivosti o mládež

Komárno 27. decembra (TASR) – Komárňanská nemocnica bude spolupracovať s Kajak a kanoe klub Komárno. Cieľom spoločného projektu je zabezpečenie prevencie a zdravotnej starostlivosti pre mladých športovcov a deti.



Základom spolupráce medzi nemocnicou a športovým klubom budú pravidelné špecializované zdravotné prehliadky. Tie budú súčasťou prípravy a výchovy mladých športových nádejí. Spolupráca sa naplno začne od budúceho roku.



Ako uviedol predseda Kajak a kanoe klubu Komárno Viktor Demin, veľa mladých športovcov končí kariéru práve zo zdravotných dôvodov. „Cítime záväzok a zodpovednosť za výchovu detí v našom klube. Lepší výkon ide ruka v ruke so správnou regeneráciou a zdravotnou starostlivosťou. Z pohľadu trénera je kvalitná zdravotná starostlivosť zárukou maximálneho športového výkonu,“ dodal Demin.



Riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška pripomenul, že mladí športovci získajú vďaka spolupráci komplexnú diagnostiku od viacerých odborníkov, následnú liečbu, ale aj ďalšiu dlhodobú preventívnu starostlivosť a sledovanie zdravého vývinu. „Verím, že vďaka spolupráci so športovým klubom a podpore rodičov to prinesie výsledky všetkým,“ skonštatoval Jaška.



„Spolu s kolegami budeme dohliadať na zdravý vývoj u malých športovcov, aby sa ich prípadné zdravotné ťažkosti zistili čo najskôr. Základom budú pravidelné odborné zdravotné prehliadky s celkovým sledovaním ich zdravého telesného vývinu,“ doplnila primárka Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Komárno Eva Hanáčková.