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Komárno ohlásilo tretiu letnú posilu, do mužstva pribudol Bernát
KFC okrem hráčskeho kádra posilňuje aj realizačný tím. Po odchode Jána Novotu sa postu trénera brankárov ujal Marián Kello.
Autor TASR
Komárno 3. júla (TASR) - Účastník futbalovej Niké ligy KFC Komárno naďalej posilňuje svoj káder. Treťou novou letnou akvizíciou sa stal Ján Bernát, ktorý podpísal zmluvu na jednu sezónu do 30. júna 2027. Dvadsaťpäťročný stredopoliar je odchovancom MŠK Žilina, odkiaľ v roku 2021 najprv odišiel na hosťovanie a následne prestúpil do belgického KVC Westerlo za približne jeden milión eur.
Sezónu 2023/2024 odohral v Spartaku Trnava, nasledujúcu polsezónu strávil v Dunajskej Strede. Vo februári tohto roka sa upísal Tatranu Prešov, no po vypadnutí klubu z Niké ligy s jeho službami už ďalej nepočítali. Niké lige odohral dovedna 97 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov.
KFC okrem hráčskeho kádra posilňuje aj realizačný tím. Po odchode Jána Novotu sa postu trénera brankárov ujal Marián Kello. Štyridsaťtriročný tréner počas hráčskej kariéry pôsobil v zahraničných kluboch, akými sú litovský FBK Kaunas, škótsky Heart of Midlothian, rumunský Astra Giurgiu či cyperský ArisLimassol. Ako tréner brankárov pôsobil viac rokov vo FC Košice.
Sezónu 2023/2024 odohral v Spartaku Trnava, nasledujúcu polsezónu strávil v Dunajskej Strede. Vo februári tohto roka sa upísal Tatranu Prešov, no po vypadnutí klubu z Niké ligy s jeho službami už ďalej nepočítali. Niké lige odohral dovedna 97 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov.
KFC okrem hráčskeho kádra posilňuje aj realizačný tím. Po odchode Jána Novotu sa postu trénera brankárov ujal Marián Kello. Štyridsaťtriročný tréner počas hráčskej kariéry pôsobil v zahraničných kluboch, akými sú litovský FBK Kaunas, škótsky Heart of Midlothian, rumunský Astra Giurgiu či cyperský ArisLimassol. Ako tréner brankárov pôsobil viac rokov vo FC Košice.