Komárno otočilo zápas so Svidníkom a zvíťazilo 3:2
Tretí Slovan Bratislava natiahol sériu víťazstiev na päť duelov, keď vyhral na palubovke poslednej Trnavy 3:0.
Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Volejbalisti VK SLÁVIA SPU Nitra zvíťazili v stretnutí 12. kola Niké extraligy nad Prešovom hladko 3:0 a zostali v súťaži nezdolaní. Druhá Myjava si poradila s ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0.
Tretí Slovan Bratislava natiahol sériu víťazstiev na päť duelov, keď vyhral na palubovke poslednej Trnavy 3:0. Komárno otočilo stav stretnutia proti Svidníku, pričom rozhodujúci piaty set zvládlo pomerom 18:16.
Niké extraliga - 12. kolo:
RIEKER UJS Komárno - TJ Slávia Svidník 3:2 (-26, -23, 14, 21, 16)
131 minút, rozhodovali: Kováč a Szász , 350 divákov
HIT MTF Trnava - VK Slovan Bratislava 0:3 (-17, -20, -20)
76 minút, rozhodovali: Bartošovič a Pivarček, 154 divákov
VK SLÁVIA SPU Nitra - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (21, 15, 18)
84 minút, rozhodovali: Viktoríni - Lisá a Dovičovič, 335 divákov
TJ Spartak Myjava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (12, 22, 20)
75 minút, rozhodovali: Kohút a Čuntala
