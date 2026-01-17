Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Komárno otočilo zápas so Svidníkom a zvíťazilo 3:2

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tretí Slovan Bratislava natiahol sériu víťazstiev na päť duelov, keď vyhral na palubovke poslednej Trnavy 3:0.

Autor TASR
Bratislava 17. januára (TASR) - Volejbalisti VK SLÁVIA SPU Nitra zvíťazili v stretnutí 12. kola Niké extraligy nad Prešovom hladko 3:0 a zostali v súťaži nezdolaní. Druhá Myjava si poradila s ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0.

Tretí Slovan Bratislava natiahol sériu víťazstiev na päť duelov, keď vyhral na palubovke poslednej Trnavy 3:0. Komárno otočilo stav stretnutia proti Svidníku, pričom rozhodujúci piaty set zvládlo pomerom 18:16.



Niké extraliga - 12. kolo:

RIEKER UJS Komárno - TJ Slávia Svidník 3:2 (-26, -23, 14, 21, 16)

131 minút, rozhodovali: Kováč a Szász , 350 divákov



HIT MTF Trnava - VK Slovan Bratislava 0:3 (-17, -20, -20)

76 minút, rozhodovali: Bartošovič a Pivarček, 154 divákov



VK SLÁVIA SPU Nitra - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (21, 15, 18)

84 minút, rozhodovali: Viktoríni - Lisá a Dovičovič, 335 divákov



TJ Spartak Myjava - ŠVK Tatran Sl. Ľupča-UMB B. Bystrica 3:0 (12, 22, 20)

75 minút, rozhodovali: Kohút a Čuntala






.

