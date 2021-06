Komárno podalo prihlášku do Ligy majstrov, v Challenge Cupe päť klubov

Kluby prihlásené do európskych pohárov CEV 2021/2022:

muži:



Rieker UJS Komárno (Liga majstrov)



TJ Spartak Myjava (Challenge Cup)



VKP Bratislava (Challenge Cup)



ženy:



Volley project UKF Nitra (Challenge Cup)



VK Pirane Brusno (Challenge Cup)



VKP Bratislava (Challenge Cup)

Bratislava 1. júna (TASR) - Slovenský volejbal môže mať v novej sezóne európskych pohárových súťaží pod hlavičkou Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) až šesť zástupcov. Úradujúci mužský majster Rieker UJS Komárno sa prihlásil do prestížnej Ligy majstrov, do pohára číslo tri Challenge Cupu podali prihlášku muži TJ Spartak Myjava a VKP Bratislava a ženy Volley project UKF Nitra, VK Pirane Brusno a VKP Bratislava. Žreb európskych pohárov sa uskutoční v piatok 25. júna.Komárno bude prvým slovenským zástupcom v európskom pohári číslo jeden od roku 1999, keď v Lige majstrov účinkoval VKP Bratislava.uviedol na webe Slovenskej volejbalovej federácie prezident komárňanského klubu Ladislav Ferencz.Pre klub, ktorý v uplynulých dňoch predstavil ako novú posilu hrajúcu legendu Emanuela Kohúta a informoval o predĺžení spolupráce so skúseným kapitánom Františkom Ogurčákom, to bude absolútna premiéra na európskej scéne.pokračoval L. Ferencz a doplnil:Domáce zápasy v Lige majstrov plánuje Komárno odohrať v nitrianskej hale na Klokočine.uzavrel prezident Rieker UJS Komárno.Extraligový finalista z Myjavy sa do Európy vracia po štyroch rokoch, naposledy účinkoval v Challenge Cupe 2017/2018 a dosiaľ najväčší úspech dosiahol o rok skôr postupom do štvrťfinále tejto súťaže. UKF Nitra aj Pirane Brusno absolvovali vlani v Challenge Cupe európsku premiéru; Nitrianky postúpili do štvrťfinále, Pirane po veľkom boji neprešli v šestnásťfinále cez španielsku La Lagunu.VKP Bratislava, ktorý sa vlani vrátil do mužskej extraligy po ôsmich rokoch, sa predstavil v Európe naposledy v Challenge Cupe 2008/2009. Novovzniknutú ženskú zložku policajného klubu čaká na európskej scéne aj v domácej extralige premiéra.