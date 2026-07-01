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Komárno predĺžilo zmluvy so Šimkom, Krčíkom a Pillárom
Dvadsaťosemročný Šimko je odchovancom Dunajskej Stredy. V Komárne pôsobí od leta 2020 a v drese fialiek nastúpil vo všetkých súťažiach už na 203 zápasov.
Autor TASR
Komárno 1. júla (TASR) - Vedenie klube futbalovej Niké ligy KFC Komárno oznámilo predĺženie zmlúv s tromi piliermi obrannej formácie. V kádri budú aj naďalej pokračovať kapitán Martin Šimko, Adam Krčík a Róbert Pillár.
Dvadsaťosemročný Šimko je odchovancom Dunajskej Stredy. V Komárne pôsobí od leta 2020 a v drese fialiek nastúpil vo všetkých súťažiach už na 203 zápasov. Tridsaťpäťročný Pillár pôsobil sedem rokov v maďarskom Mezőkövesde. V lete 2024 prišiel do Komárna, kde počas dvoch sezón odohral 55 zápasov. Krčík pôsobí v Komárne iba jednu sezónu, počas ktorej stihol odohrať 25 duelov. Všetci traja hráči predĺžili svoje zmluvy do leta 2027.
Okrem predĺženia zmlúv Komárno ohlásilo aj dve posily. Vedeniu sa podarilo získať mladého Andyho Masaryka, ktorý prichádza z Prešova. Dvadsaťjedenročný útočník je odchovancom Slovana Bratislava, neskôr pôsobil v Podbrezovej, Pohroní a Tatrane Prešov. V minulej sezóne odohral za Prešov 18 zápasov, v ktorých strelil dva góly. S Komárnom podpísal trojročnú zmluvu.
Druhou posilou je ofenzívny hráč Lukáš Leginus. Dvadsaťšesťročný futbalista začínal v Slovane Bratislava, odkiaľ ešte v mládežníckom veku prestúpil do Dunajskej Stredy. Nastupoval prevažne za druholigový Šamorín, odkiaľ v lete 2024 zamieril do Skalice. V Niké lige odohral doteraz spolu 45 zápasov. S Komárnom podpísal ročný kontrakt.
Počas letnej prípravy odohrali zverenci Norberta Czibora zatiaľ jeden prípravný zápas. Na pôde maďarského Paksu prehralo 1:4. Ďalší duel je na programe v sobotu na ihrisku Vasasu Budapešť.
Dvadsaťosemročný Šimko je odchovancom Dunajskej Stredy. V Komárne pôsobí od leta 2020 a v drese fialiek nastúpil vo všetkých súťažiach už na 203 zápasov. Tridsaťpäťročný Pillár pôsobil sedem rokov v maďarskom Mezőkövesde. V lete 2024 prišiel do Komárna, kde počas dvoch sezón odohral 55 zápasov. Krčík pôsobí v Komárne iba jednu sezónu, počas ktorej stihol odohrať 25 duelov. Všetci traja hráči predĺžili svoje zmluvy do leta 2027.
Okrem predĺženia zmlúv Komárno ohlásilo aj dve posily. Vedeniu sa podarilo získať mladého Andyho Masaryka, ktorý prichádza z Prešova. Dvadsaťjedenročný útočník je odchovancom Slovana Bratislava, neskôr pôsobil v Podbrezovej, Pohroní a Tatrane Prešov. V minulej sezóne odohral za Prešov 18 zápasov, v ktorých strelil dva góly. S Komárnom podpísal trojročnú zmluvu.
Druhou posilou je ofenzívny hráč Lukáš Leginus. Dvadsaťšesťročný futbalista začínal v Slovane Bratislava, odkiaľ ešte v mládežníckom veku prestúpil do Dunajskej Stredy. Nastupoval prevažne za druholigový Šamorín, odkiaľ v lete 2024 zamieril do Skalice. V Niké lige odohral doteraz spolu 45 zápasov. S Komárnom podpísal ročný kontrakt.
Počas letnej prípravy odohrali zverenci Norberta Czibora zatiaľ jeden prípravný zápas. Na pôde maďarského Paksu prehralo 1:4. Ďalší duel je na programe v sobotu na ihrisku Vasasu Budapešť.