Komárno prehralo po tretí raz v sezóne Niké ligy

Niké liga - dohrávka 4. kola:



KFC Komárno - MFK Ružomberok 1:2 (1:0)



Góly: 3. Malý (vlastný) - 56. Huf, 79. Lavrinčík (z 11 m), ŽK: Pillár, Žák, Šmehyl - Huf, Tučný. Rozhodovali: Očenáš - Ferenc, Halíček



Komárno: Trefil - Sluka (60. Sliacky), Rudzan, Pillár, Diviš - Tamás (60. Špalek), Žák, Ožvolda (72. Németh), Šmehyl - Špyrka (80. Bayemi) - Voleský (72. Tóth)



Ružomberok: Ťapaj - Gabriel, Malý, Selecký (55. Tučný) - Gomola (55. Madleňák), Lavrinčík, Múdry, Chobot (46. Huf) - Hladík, Chrien (82. Köstl), Domonkos (82. Luterán)

Zlaté Moravce 24. septembra (TASR) - Futbalisti KFC Komárno zaznamenali tretiu prehru v tejto sezóne Niké ligy. V utorkovej dohrávke 4. kola podľahli v Zlatých Moravciach hráčom MFK Ružomberok 1:2 a v tabuľke figurujú na 7. mieste s deviatimi bodmi. Liptáci majú na konte o tri body viac a sú štvrtí.Nováčik súťaže šiel do vedenia už v 3. minúte, keď si hlavičku Róberta Pillára do brány nešťastne stečoval obranca Matúš Malý. O vyrovnanie sa postaral po zmene strán český útočník David Huf, ktorý si nabehol na prihrávku svojho krajana Jana Hladíka a brankára Jakuba Trefila prekonal strelou pod brvno. Rozhodujúci moment prišiel v 74. minúte, keď rozhodca odpískal penaltu pre hru rukou. Strelu Martina Chriena Trefil vychytal, no pre faul Dominika Žáka sa pokutový kop opakoval a druhú šancu s prehľadom zvládol Samuel Lavrinčík.