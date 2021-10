Komárňanskí volejbalisti stoja pred najväčšou výzvou v histórii klubu

Na snímke zľava Patrik Pokopec (Spartak Myjava) a Filip Mačuha a Matej Kubš (obaja Rieker UJS Komárno) počas štvrtého zápasu finále play off volejbalovej extraligy mužov Rieker UJS Komárno - TJ Spartak Myjava 7. apríla 2021 v Komárne, foto z archívu. Foto: TASR - Milan Drozd

Komárno 19. októbra (TASR) - Úradujúceho slovenského volejbalového šampióna Rieker UJS Komárno čaká v stredu večer najväčšia výzva v doterajšej histórii klubu. Jeho hráči nastúpia od 20.15 h v Mestskej športovej hale v Nitre v prvom zápase 2. kola prestížnej Ligy majstrov proti 30-násobnému gréckemu šampiónovi a dvojnásobnému finalistovi tejto súťaže Olympiakosu Pireus. Odveta v Grécku je na programe o týždeň v stredu 27. októbra o 16.00 h SELČ, oba súboje odvysiela JOJ Šport.Komárno pri svojej premiére na európskej scéne v úvodnom kole prešlo cez rakúskeho majstra Graz (3:0 doma, 3:1 vonku), druhá z troch prekážok na ceste do skupinovej fázy však bude oveľa náročnejšia, čo si uvedomuje aj tréner Gabriel Chochoľak:uviedol pre web svf.sk.Olympiakos v prvom kole Ligy majstrov nedal šancu bosnianskemu Brčku, zvíťazil dvakrát v troch setoch a cez víkend úspešne vstúpil aj do nového ročníka domácej súťaže výhrou 3:0 na pôde OFI Kréta. Aj Komárňania sa na stredajší súboj naladili víťazne - s hráčmi z lavičky doma zdolali ŠŠ Trenčín 3:0 a zvíťazili aj v treťom extraligovom zápase v sezóne.V kádri Olympiakosu sú grécki reprezentanti nahrávači Stivachtis a Kasampalis, smečiar Zupani či libero Zisis, družstvo dopĺňajú štyria legionári - blokár zo slovinského tímu vicemajstrov Európy Pajenk, lotyšský univerzál Egleskalns, s ktorým mali dočinenia slovenskí reprezentanti v skupine EuroVolley 2021 v Estónsku a dvojica srbských smečiarov Mijailovič a Perič. Tridsaťročný smečiar Efraimidis si v sezóne 2013/2014 zahral za Volley Team Bratislava.Súboje s tradičným gréckym športovým klubom budú špecifické najmä pre skúseného smečiara a kapitána Komárna Františka Ogurčáka, ktorý pôsobil v Olympiakose v sezóne 2015/2016. Olympiakos dominuje na gréckej scéne desaťročia, jeho európske úspechy sú však staršieho dátumu - finále Ligy majstrov si zahral v rokoch 1992 a 2002, na konte má aj dva triumfy v CEV Cupe (1996, 2005).Postupujúci zo súbojov Komárna s Olympiakosom bude o miestenku do skupinovej fázy LM bojovať v 3. kole s lepším z dvojzápasu medzi šampiónmi Bulharska a Bieloruska - Hebarom Pazardžik a Šachťorom Soligorsk. Najlepší z tejto vetvy sa predstaví v A-skupine s poľským Jastrzebím, nemeckým Friedrichshafenom a belgickým Roeselare, ktorého dres si oblieka univerzál Filip Gavenda. Ak Komárno proti Olympiakosu neuspeje, presunie sa do 1. kola CEV Cupu a zmeria si sily s tureckým Arkasom Izmir.