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Komárno sa teší na nový štadión, Cibor: Môžeme skončiť vyššie
Komárno má za sebou šesťtýždňovú letnú prípravu, počas ktorej odohralo päť prípravných stretnutí. Uspieť dokázalo len proti Pohroniu (5:0), remízu uhralo so Zvolenom (0:0) a MTK Budapešť (1:1).
Autor TASR
Komárno 22. júla (TASR) - Hlavnou témou účastníka futbalovej Niké ligy KFC Komárno je po rokoch návrat na vynovený domáci štadión. Podľa trénera Norberta Cibora zostáva hlavným cieľom v novom ligovom ročníku záchrana v najvyššej súťaži, ideálne bez účasti v baráži.
Komárno má za sebou šesťtýždňovú letnú prípravu, počas ktorej odohralo päť prípravných stretnutí. Uspieť dokázalo len proti Pohroniu (5:0), remízu uhralo so Zvolenom (0:0) a MTK Budapešť (1:1). Nad sily hráčov KFC boli maďarský Paks (1:4) a Vasas (1:3). „Podstatný bol herný prejav – akým spôsobom chceme, aby chalani prezentovali komárňanský futbal. Myslím si, že za ten mesiac sme urobili obrovský progres oproti minulej sezóne. V prípravných zápasoch som v útočnej fáze videl presne to, čo som od hráčov chcel. Dôležitá je pre mňa kontrola, či už defenzívne alebo ofenzívne. Podarilo sa nám získať hráčov, ktorých sme chceli, ale stále hľadáme alternatívu na hrotového útočníka. Chceme vytvárať konkurenciu na každý post,“ vyjadril sa tréner Komárna Norbert Cibor pre oficiálnu klubovú webstránku.
Tím prešiel medzi sezónami výraznejšou obmenou, opustilo ho deväť hráčov. Komárno zatiaľ oznámilo príchod šiestich posíl - Ján Bernáta, Andyho Masaryka, Lukáša Leginusa, Matheusa Leoniho, Branislava Pindrocha a Andrija Havrylenka. Po úspešnej záchrane v Niké lige si vyslúžil pokračovanie v pozícii hlavného trénera Cibor. Cieľom jeho tímu bude zaistenie príslušnosti v najvyššej súťaži aj na ďalší súťažný ročník. „Nechceme to nechať na poslednú chvíľu, ako minulý rok, keď sme zbytočne zabŕdli do play-outu. Keď urobíme dobrý úvod a nepríde negatívna séria, môžeme skončiť oveľa vyššie ako predtým. Tento klub pre mňa strašne veľa znamená. Je to pre mňa obrovská motivácia, aby som bol úspešný, a urobím pre to všetko,“ zamyslel sa komárňanský kouč.
V pozícii kapitána bude naďalej vystupovať 28-ročný Martin Šimko. Spolu so spoluhráčmi sa už nevie dočkať vynoveného domovského stánku: „Pamätám si aj starý štadión a je úžasné, ako sa to všetko zmenilo. Hráčom sa výrazne zlepšili podmienky a posúva sa to týždeň čo týždeň. Chceme si tu spraviť pevnosť na tomto štadióne – je to krásny štadión a žiadnemu súperovi sa tu nebude hrať ľahko. Chceme sa prezentovať agresívnym spôsobom.“
Po trojročnom azyle na iných štadiónoch by sa malo už v dohľadnej dobe Komárno vrátiť na zrekonštruovaný štadión. Prezident klubu Juraj Barát informoval, že všetky zostávajúce objekty by mali byť hotové do konca septembra. Následne príde k finálnej kolaudácii a oficiálnemu pomenovaniu štadióna. Komárno odštartuje účinkovanie v novom ročníku Niké ligy na trávniku AS Trenčín (sobota 25. júla o 18.00 h).
Komárno má za sebou šesťtýždňovú letnú prípravu, počas ktorej odohralo päť prípravných stretnutí. Uspieť dokázalo len proti Pohroniu (5:0), remízu uhralo so Zvolenom (0:0) a MTK Budapešť (1:1). Nad sily hráčov KFC boli maďarský Paks (1:4) a Vasas (1:3). „Podstatný bol herný prejav – akým spôsobom chceme, aby chalani prezentovali komárňanský futbal. Myslím si, že za ten mesiac sme urobili obrovský progres oproti minulej sezóne. V prípravných zápasoch som v útočnej fáze videl presne to, čo som od hráčov chcel. Dôležitá je pre mňa kontrola, či už defenzívne alebo ofenzívne. Podarilo sa nám získať hráčov, ktorých sme chceli, ale stále hľadáme alternatívu na hrotového útočníka. Chceme vytvárať konkurenciu na každý post,“ vyjadril sa tréner Komárna Norbert Cibor pre oficiálnu klubovú webstránku.
Tím prešiel medzi sezónami výraznejšou obmenou, opustilo ho deväť hráčov. Komárno zatiaľ oznámilo príchod šiestich posíl - Ján Bernáta, Andyho Masaryka, Lukáša Leginusa, Matheusa Leoniho, Branislava Pindrocha a Andrija Havrylenka. Po úspešnej záchrane v Niké lige si vyslúžil pokračovanie v pozícii hlavného trénera Cibor. Cieľom jeho tímu bude zaistenie príslušnosti v najvyššej súťaži aj na ďalší súťažný ročník. „Nechceme to nechať na poslednú chvíľu, ako minulý rok, keď sme zbytočne zabŕdli do play-outu. Keď urobíme dobrý úvod a nepríde negatívna séria, môžeme skončiť oveľa vyššie ako predtým. Tento klub pre mňa strašne veľa znamená. Je to pre mňa obrovská motivácia, aby som bol úspešný, a urobím pre to všetko,“ zamyslel sa komárňanský kouč.
V pozícii kapitána bude naďalej vystupovať 28-ročný Martin Šimko. Spolu so spoluhráčmi sa už nevie dočkať vynoveného domovského stánku: „Pamätám si aj starý štadión a je úžasné, ako sa to všetko zmenilo. Hráčom sa výrazne zlepšili podmienky a posúva sa to týždeň čo týždeň. Chceme si tu spraviť pevnosť na tomto štadióne – je to krásny štadión a žiadnemu súperovi sa tu nebude hrať ľahko. Chceme sa prezentovať agresívnym spôsobom.“
Po trojročnom azyle na iných štadiónoch by sa malo už v dohľadnej dobe Komárno vrátiť na zrekonštruovaný štadión. Prezident klubu Juraj Barát informoval, že všetky zostávajúce objekty by mali byť hotové do konca septembra. Následne príde k finálnej kolaudácii a oficiálnemu pomenovaniu štadióna. Komárno odštartuje účinkovanie v novom ročníku Niké ligy na trávniku AS Trenčín (sobota 25. júla o 18.00 h).