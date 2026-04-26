< sekcia Šport
Komárno uspelo v prvom finálovom zápase na palubovke Slovana 3:1
Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Volejbalisti RIEKER UJS Komárno úspešne vstúpili do finálovej série play off Niké extraligy. V nedeľnom prvom súboji vyhrali na palubovke obhajcu titulu VK Slovan Bratislava 3:1.
Slovan a Komárno bojujú vo finále najvyššej súťaže o Pohár Bohumila Goliana už tretí rok za sebou. Séria sa hrá na tri víťazné zápasy, druhé stretnutie je na programe vo štvrtok 30. apríla o 19.00 h v Komárne.
play off Niké extraligy
finále - prvý zápas /na 3 víťazstvá/:
VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno 1:3 (-22, 21, -15, -20)
Rozhodovali: Mokrý, Juráček
/stav série: 0:1/
