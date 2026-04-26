Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. apríl 2026
< sekcia Šport

Komárno uspelo v prvom finálovom zápase na palubovke Slovana 3:1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovan a Komárno bojujú vo finále najvyššej súťaže o Pohár Bohumila Goliana už tretí rok za sebou.

Autor TASR
Bratislava 26. apríla (TASR) - Volejbalisti RIEKER UJS Komárno úspešne vstúpili do finálovej série play off Niké extraligy. V nedeľnom prvom súboji vyhrali na palubovke obhajcu titulu VK Slovan Bratislava 3:1.

Slovan a Komárno bojujú vo finále najvyššej súťaže o Pohár Bohumila Goliana už tretí rok za sebou. Séria sa hrá na tri víťazné zápasy, druhé stretnutie je na programe vo štvrtok 30. apríla o 19.00 h v Komárne.



play off Niké extraligy

finále - prvý zápas /na 3 víťazstvá/:

VK Slovan Bratislava - RIEKER UJS Komárno 1:3 (-22, 21, -15, -20)

Rozhodovali: Mokrý, Juráček

/stav série: 0:1/
Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí