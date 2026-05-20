Komárno v baráži psychicky zložili nechcený Sylvestr a učiteľ Krejčí
Futbalisti Zvolena zaskočili v prvom barážovom súboji o účasť v Niké lige prvoligistu z Komárna.
Autor TASR
Zvolen 20. mája (TASR) - Futbalisti Zvolena zaskočili v prvom barážovom súboji o účasť v Niké lige prvoligistu z Komárna. Poloprofesionálny klub vyhral na domácej pôde pred vypredaným hľadiskom 1:0 a vytvoril si lepšiu východiskovú situáciu pred odvetným sobotňajším duelom v Zlatých Moravciach, kde má ich súper dlhodobo domácu pôdu. Jediný gól stretnutia vsietil 37-ročný zvolenský kanonier a práve bývalý hráč Komárna Jakub Sylvestr.
Pod Pustý hrad prišiel vlani v lete ako už nechcený z klubu z južného Slovenska, teraz sa im pomstil gólom, ktorý môže byť kľúčový v dvojzápasovom barážovom meraní. „Teší nás víťazstvo, jednogólový náskok do druhého polčasu a ideme so sebavedomím do druhého polčasu,“ vyjadril svoje pocity zvolenský strelec Sylvestr. K prvému zápasu na domácej pôde povedal: „Súper je prvoligový, má prvoligových hráčov, kvalita je na jeho strane, čo aj ukázal. Nás podržal brankár Krejčí, klobúk dole pred ním. Stále žijeme, máme náskok 1:0, ale všetci vieme, že to nič neznamená. Čaká nás ešte veľmi ťažkých 90 minút v odvete v Zlatých Moravciach. Musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na to. Mali sme aj veľa šťastia, netreba si teda stavať vzdušné zámky. Mali sme šťastie, že sme dali gól a veľké šťastie na druhej strane, že sme neinkasovali. Stále je favoritom Komárno.“
Sylvestr rozvlnil sieť súpera pred polhodinou hry po tom, čo sa po prihrávke Viktora Tótha uvoľnil v šestnástke a skóroval razantnou strelou do brvna. Lopta následne skončila za čiarou. „Pekne sme zakombinovali, neviem, či sa nám to takto pekne podarilo cez sezónu. Bol to pekný gól a dobrá kombinácia. Konečne sme si aj pekne prihrali v šestnástke a našťastie mi to tam padlo,“ netajil šťastný strelec Zvolena a dodal: „Bojovali sme 90 minút, boli tam dobré súboje, páčilo sa mi to, užíval som si to. Mám 37 rokov a ešte sa cítim dobre, nohy mi utekajú, sem tam tiež aj ten gól viem dať, takže si to užívam. Neboli sme pod nejakým tlakom, takže aj to mohlo tomu napomôcť. Preberali sme v kabíne, že ak by nám Komárno padlo do baráže, tak to bude krásne, že to takto futbalový život pre mňa napísal. Idem len ja proti Komárnu, odkiaľ som odišiel pred sezónou v lete. Asi mi to takto osud priniesol. Dúfam v pozitívny koniec.“
Zvolenčanom dal šancu na úspech najmä brankár Adam Krejčí. V druhom polčase zneškodnil minimálne tri veľké príležitosti súpera a stal sa taktiež hrdinom duelu. Pred médiami po zápase vravel: „Splnili sme iba krok číslo jeden. Ešte je pred nami odvetný druhý polčas. Komárno je kvalitný súper, ale zodpovedne sa na neho chalani pripravili. Hádzali sa do striel a nejako som im aj ja musel nakoniec pomôcť. Je z toho čisté konto, takže úplná spokojnosť s mojím výkonom, aj keď to bolelo.“
Krejčí následne vysvetľoval dôvody bolesti: „Najťažší bol najmä prvý môj zákrok v druhom polčase, pri ktorom som dostal kŕče. Bolelo to do lýtka a potom som sa už iba trápil. Adrenalín bol posunutý o kúsok ďalej. Snažil som sa a najmä pri dorážke Bayemiho to bolo veľmi náročné, no iba som chcel byť tam, kde som mal byť a podarilo sa.“ Krejčí popri futbale pracuje ako učiteľ, v utorok doobeda tak ešte nemal čas myslieť na duel. „Skúšal som žiakov a musel som prísť z maturít rovno na štadión. Možno to bolo aj dobré, lebo som bol stále v pohybe. Bol som pripravený, tak by som to zhrnul. Nemyslel som doobeda až tak na zápas, iba keď sa už blížil. Podľa mňa som sa takto výborne pripravil psychicky, lebo moje predmety boli odborné, ako športový marketing, manažment a psychológia v športe, čo možno tiež dnes výborne zafungovalo,“ dodal 31-ročný brankár.
Komárno sa dostalo pred odvetou pod psychický tlak. Mohol ho z neho vyslobodiť Martin Boďa, ktorý nastúpil na druhý polčas a mal štyri dobré šance na vyrovnanie skóre. V dvoch ho vychytal práve brankár Krejčí a v ďalších dvoch chýbali milimetre, aby lopta smerovala do priestoru medzi žrďami. „Prvý polčas bol z našej strany nemastný-neslaný. Domáci hrali jednoduchý futbal. Do druhého polčasu som nastúpil ja, ale pri nevyužitých šanciach nám chýbalo trošku šťastia. Brankár ich podržal. Možno sa odzrkadlilo aj to, že sme mali za sebou vyburcovaný posledný ligový zápas proti Prešovu, ktorý bol plný emócií. Dúfam, že sa nám šťastie vráti v sobotu v odvete. Musíme si vytvárať šance a ísť za gólom od začiatku, aby sme viedli a dotiahli to do úspešného konca,“ poznamenal 29-ročný Boďa, ktorý je v Komárne na hosťovaní z Ružomberka.
