Komárno vedie vo finálovej sérii play off mužov nad Myjaovou už 2:0

Rieker UJS Komárno - TJ Spartak Myjava 3:1 (23, 21, -20, 23)



102 minút, rozhodovali: Juráček, Sarka



/na zápasy 2:0/



Komárno: Ogurčák 19, Kašper 2, Mlynarčík 20, Kubš 17, Mačuha 7, Kasperkevič 2, liberá Turis a Pati-Nagy (Jalovecký 0, Százvai 2, Forró 0, Tarabus 2)



Myjava: M. Zeman 4, Viskup 1, Watzka 17, Ludha 7, Barták 5, Pokopec 13, libero Ochodnický (Konc 25, Šíma 0, Š. Rzyman 0)

VK KDS Šport Košice - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:1 (-16, 24, 18, 26)



104 minút, rozhodovali: Andrejčák, Smolko



/na zápasy 1:1/

Komárno 31. marca (TASR) - Volejbalisti Rieker UJS Komárno vyhrali v druhom zápase finále play off extraligy nad TJ Spartak Myjava 3:1 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:0.Už len jeden triumf tak tím trénera Robina Pěluchu delí od zisku historického extraligového titulu. Sériu môže Komárno ukončiť už v sobotu v treťom finále na palubovke Myjavy.Myjava začala dobre a hneď v úvode viedla o dva body. Domáci volejbalisti však vyrovnali a pri servise Mlynarčíka odskočili na 12:9. Náskok si Komárno udržiavalo, no v koncovke hostia vyrovnali na 22:22. Po bloku Ogurčáka však mali domáci dva setbaly a ten druhý premenil Kubš (25:23). Druhý set mal podobný priebeh, potom však dal za stavu 15:15 dve esá striedajúci Százvai a Komárno si náskok ustrážilo až do konca (25:21). Myjava nezložila zbrane, rozohral sa striedajúci Konc a po hladkom sete znížila na 1:2. Štvrtý set dospel do vyrovnanej koncovky, zápas napokon ukončil blokom nahrávač Kasperkevič (25:23) a Komárno spravilo ďalší krok k historickému titulu.V druhom zápase play off o 3. miesto vo volejbalovej extralige mužov vyhral VK KDS Šport Košice nad VK MIRAD UNIPO Prešov 3:1 a sériu hranú na tri víťazstvá vyrovnal na 1:1.