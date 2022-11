Druholigové Komárno vyradilo v osemfinále SP Zlaté Moravce

osemfinále SP - Slovnaft Cupu:



MFK Skalica - MFK Ružomberok 1:1 (1:0) - 4:3 v rozstrele



Góly: 14. Šebesta - 64. Bobček, ČK: 45. Baumgartner (Skalica)







FK Humenné - 1. FC Tatran Prešov 0:1 (0:1)



Gól: 16. Dolný







KFC Komárno - FC ViOn Zlaté Moravce 2:0 (1:0)



Góly: 62. Šmehýl, 90.+3 Nguidjol

Bratislava 8. novembra (TASR) - Futbalisti fortunaligového FC ViOn Zlaté Moravce vypadli v osemfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V utorok prehrali na ihrisku druholigového KFC Komárno 0:2.Po bezgólovom prvom polčase sa dostali domáci hráči do vedenia v 61. minúte, keď sa presadil Šimon Šmehýl a v nadstavenom čase definitívne spečatil postup tretieho tímu II. ligy do štvrťfinále Bayemi Nguidjol. Ďalej ide aj druhý tím druhej najvyššej súťaže Prešov, ktorý vyhral v regionálnom derby na ihrisku Humenného 1:0 gólom Jozefa Dolného.V súboji fortunaligistov medzi domácou Skalicou a Ružomberkom sa zrodila v riadnom čase remíza. Záhoráci išli do vedenia v 14. minúte po góle Daniela Šebestu, krátko pred polčasom však išiel predčasne pod sprchy Denis Baumgartner a presilovku hostí využil v 64. minúte Tomáš Bobček. V rozstrele nakoniec postúpili hráči Skalice po triumfe 4:3.