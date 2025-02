Komárno vyriešilo dlhy a chce sa zachrániť, Baráth: Sezónu dokončíme

Komárno 7. februára (TASR) - Futbalisti KFC Komárno vstupujú do jarnej časti Niké ligy s cieľom udržať sa medzi elitou. Nováčik súťaže vyrovnal podlžnosti voči hráčom a podľa prezidenta klubu Juraja Barátha je všetko zabezpečené na sto percent a mužstvo dokončí sezónu. Komárnu patrí v tabuľke 10. miesto a pred poslednou Skalicou má k dobru trojbodový náskok.



"Ťažko sa zháňajú peniaze, ale my sme ich v skutočnosti mali prisľúbené. Len sa to naťahovalo a naťahovalo. Teraz to však máme zabezpečené na sto percent. Sezónu dokončíme. Plus ako hovoril tréner, keď budeme rovnako úspešní, bude aj niečo navyše," uviedol Baráth, ktorý sa vyjadril aj k rekonštrukcii starého štadióna: "My sme aj neskôr začali podľa verejného obstarávania. Boli tam dosť veľké problémy, ale aj to sme doriešili. Možno, že bude aj prekvapenie, aby štadión zodpovedal európskym normám, ktoré potrebujeme." Komárno však určite dohrá túto sezónu v prechodnom domove v Zlatých Moravciach. "Už vtedy som vedel, že to nebude hotové na jar. Preto sme s Moravcami uzavreli zmluvu na celý rok. Musíme to zosúladiť, aby sme cenovo zvládli celý štadión. Podľa mňa však bude jeden z najkrajších na Slovensku. Teraz je hotový na osemdesiat percent," skonštatoval Baráth na piatkovej tlačovej konferencii.



Komárno odohralo počas prípravy štyri zápasy. Najprv sa stretlo s dvoma druholigovými mužstvami z Maďarska, prehralo s FC Tatabánya (1:2) a triumfovalo proti FC Ajka (2:1). Neskôr absolvovalo konfrontácie s tímami z druhej slovenskej ligy. Nad Petržalkou vyhralo 1:0 a Šamorín zdolalo 2:1. "Zimnú prípravu sme začali 6. januára a celú sme ju absolvovali v domácich podmienkach. Mrzí ma, že sme nemali až takého kvalitného súpera. V tých dueloch sme boli dominantní. Rovnako ako na jeseň sme si vypracovali množstvo šancí, ale nedokázali sme ich využiť. Na tom treba popracovať. Na druhej strane sú chlapci podľa dát fyzicky lepší pripravení. Verím, že budeme pokračovať tam, kde sme na jeseň skončili. Každý je o pol roka skúsenejší. Ako sme pripravení, ukáže až prvý súťažný zápas. Cieľom je stále záchrana," povedal tréner Mikuláš Radványi.



V tíme už nepokračuje český brankár Jakub Trefil, ktorý zamieril do Ostravy a stredopoliar Jozef Špyrka odišiel do Pohronia. Komárno však získalo brankára Benjamina Száraza. "Čo sa týka nových hráčov, máme rozpracovaných ešte dvoch skúsených. Pevne verím, že sa k nám v najbližších dňoch pripoja. Ide o stredopoliara a krídelníka. Veľmi rád by som tu privítal ešte nejakého útočníka, ale v zimnom období je veľmi ťažké nejakého hráča angažovať, lebo každý je pod zmluvou," zdôraznil kormidelník mužstva.



Kapitán Martin Šimko je rád, že sa vyriešili podlžnosti a všetci sa môžu stopercentne sústrediť na futbal: "Nebolo to psychicky jednoduché, nebudem klamať. Začalo to už okolo Vianoc. Aj sme si telefonovali s chlapcami a riešili sme to medzi sebou. Natiahlo sa to aj cez prípravu, ale stále sme čakali. Som rád za prístup hráčov, že bol veľmi profesionálny. Makali sme každý deň a všetci sme radi, že sa to vyrovnalo. Ideme s čistým štítom." Doplnil ho Radványi: "Musím chlapcov pochváliť. Samozrejme, všetci o tom vedeli, čo sa tu deje, aké boli problémy. Chlapci to odmakali. Samozrejme, nebolo to jednoduché. Myslím si, že prípravu to absolútne neovplyvnilo. Samozrejme, v niektorých zápasoch som videl, že chlapci nemajú čisté hlavy. To je normálna vec. Ale som veľmi rád, že sa tento týždeň tieto veci vyriešili."