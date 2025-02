Komárno zaskočilo Žilinu a zvíťazilo 1:0

dohrávka 20. kola Niké ligy:



KFC Komárno - MŠK Žilina 1:0 (0:0)



Gól: 17. Šimko. Rozhodovali: Choreň – Štofik, Halíček, ŽK: Drame, Kóša (obaja Žilina), ČK: 47. Tamás (Komárno) po 2. ŽK



Komárno: Dlubáč - Špiriak, Šimko, Pillár, Šmehyl - Kubista (62. Neméth) - Sliacky (51. Diviš), Žák, Ožvolda (75. Ganbayar), Tamás - Sylvestr (62. Bayemi)



Žilina: Belko - Kopásek, Hubočan, Drame - Sanusi, Gidi, Sauer, Bari (74. Hranica) - Prokop (46. Iľko), Adang, Ďuriš (74. Kóša)

Zlaté Moravce 25. februára (TASR) - Futbalisti Komárna vyhrali v utorkovej dohrávke 20. kola Niké ligy nad Žilinou 1:0. Prekvapujúce víťazstvo nováčika zariadil v 17. minúte Martin Šimko, ktorého tím bol od 47. minúty v početnej nevýhode. Komárno poskočilo v tabuľke o tri priečky, momentálne je ôsme, no už nemôže postúpiť do skupiny o titul. Žilina si skomplikovala boj o titul a nevyužila druhé zaváhanie vedúceho Slovana Bratislava v krátkom čase.Aktívnejšia bola Žilina, no z tlaku po štandardnej situácii vyťažili domáci. Viktor Sliacky zacentroval "do ohňa" a zblízka presne hlavičkoval stopér Šimko. Zároveň odviedol penzum práce aj v obrane spolu s Róbertom Pillárom a domáci tak udržali cenný triumf v početnej nevýhode. Od 47. minúty totiž hrali bez Nándora Tamása, ktorý dostal druhú žltú kartu, keď potiahol za dres druhýkrát Ridwana Sanusiho.