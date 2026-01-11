< sekcia Šport
Komárno zdolalo Prešov 3:0 v stretnutí 11. kola Niké extraligy
Východniari sú na šiestom mieste.
Autor TASR
Prešov 11. januára (TASR) - Volejbalisti Komárna si v nedeľnom zápase 11. kola Niké extraligy poradili s Prešovom 3:0. V súťaži im po treťom víťazstve za sebou patrí 4. priečka. Východniari sú na šiestom mieste.
Niké extraliga - 11. kolo:
VK MIRAD UNIPO Prešov - RIEKER UJS Komárno 0:3 (-12, -16, -19)
66 minút, rozhodovali: Myšková a Malík, 205 divákov
