< sekcia Šport
Komárno zdolalo v 2. finále Slovan 3:0 a je krok od zisku titulu
Autor TASR
Komárno 30. apríla (TASR) - Volejbalisti RIEKER UJS Komárno uspeli aj v druhom zápase finálovej série play off Niké extraligy. Na domácej palubovke zdolali vo štvrtok obhajcu titulu VK Slovan Bratislava 3:0 a v sérii vedú 2:0.
Komárno a Slovan bojujú vo finále najvyššej súťaže o Pohár Bohumila Goliana už tretí rok za sebou. Séria sa hrá na tri víťazné zápasy, tretie stretnutie je na programe v nedeľu 3. mája o 18.30 h v Bratislave.
play off Niké extraligy
finále - druhý zápas /na 3 víťazstvá/:
RIEKER UJS Komárno - VK Slovan Bratislava 3:0 (21, 30, 18)
Rozhodovali: Schimpl, Malík, 700 divákov
/stav série: 2:0/
RIEKER UJS: Smolej 12, Mačuha 10, Hulpach 10, T. Halanda 17, M. Zeman 7, M. Kasperkevič 2, libero Pati-Nagy (Goč 0, Forró 0, Sánta 0).
VK SLOVAN: Mlynarčík 12, Kriško 8, Billich 11, Zaťko 1, Trubač 13, Marjov 7, libero Jakubík (Michalovič 1, Fořt 0). Tréner: R. Pělucha.
hlasy po zápase /zdroj: slovakvolley.sk/:
František Ogurčák, tréner Rieker UJS: „Ja si myslím, že z našej strany to bol úžasný zápas. Klobúk dole pred tým, čo sme predviedli v druhom sete – ten comeback bol výnimočný. Takéto obraty sa nestávajú každý deň, možno raz za sezónu, a nám to vyšlo práve teraz. Tešíme sa z toho, ale veľký rešpekt patrí všetkým chalanom, ktorí odohrali výborný zápas. Pre nás je teraz najdôležitejšie zostať nohami na zemi, pretože ešte nie je koniec. Treba to dotiahnuť do víťazného konca. Vieme, že súper nám nič nedaruje, takže musíme zostať koncentrovaní. Dáme si kvalitný tréning, zregenerujeme a ideme ďalej.“
Robin Pělucha, tréner VK Slovan: „Komárno vyhralo zaslúžene. V druhom sete sme mohli zápas otočiť, ale neotočili sme ho a to podčiarklo našu nemohúcnosť. Nemohli sme sa presadiť na útoku a ani na servise. Nebol to náš deň. Musíme sa oklepať, dostať sa z toho a skúsiť to dostať z hláv. Pokúsime sa vrátiť do Komárna.“
