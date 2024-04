Komárno zdolalo VKP v siedmom zápase 3:1 a získalo titul

finále play off - 7. zápas:



VKP FTVŠ UK Bratislava - Rieker UJS Komárno 1:3 (-13, 21, -25, -19)



Rozhodovali: Mokrý, Juráček, 2000 divákov.



VKP: Hollý 2, Trubač 4, Billich 4, Vančo 14, Fořt 3, Majrov 7 (liberá Jakubík, Nemec), Gabko, Stríž, Fekete, Michalica, Červenák, Jurík 5



Komárno: Mlynarčík 20, Gergely 14, Kohút 5, Sánta 6, Kasperkevič, Mačuha 9 (liberá Krajčo, Pati-Nagy), Pavelka, Hanúsek, Porubský, Forró, Százvai



/konečný stav série 3:4/

Na snímke radosť volejbalového tímu Rieker UJS Komárno po zisku titulu po siedmom zápase finále play off Niké extraligy vo volejbale mužov VKP FTVŠ UK Bratislava - Rieker UJS Komárno v Bratislave 29. apríla 2024. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Hlasy po zápase:



Robin Pělucha, tréner VKP FTVŠ UK: "Tešíme sa aspoň z pohára, ale titul má väčšiu cenu. Mrzí nás to, ale vyhral lepší. Mali sme tretí set dobre rozohraný, ale nezvládli sme koniec a vo štvrtom už nás súper zatlačil. Gratulujem mu, bola to pekná séria."



František Ogurčák, tréner Rieker UJS: "Hrali sme siedmy zápas, nechýbala dramatickosť, bola to skvelá séria. Siedmy zápas som nikdy nehral, ja som sa veľmi tešil už pred zápasom bez ohľadu na výsledok. Chcel by som ešte vyzdvihnúť Tomáša Hollého, je neskutočné, čo predvádza."



Peter Mlynarčík, hráč Komárna: "Rozhodol tretí set, ktorý bol na vážkach. Celý čas sme v ňom prehrávali a dokázali sme to otočiť. To sa nám podarilo v najdôležitejšom zápase sezóny. Bola to reklama na volejbal, skvelá séria, užili si to aj diváci."

prehľad majstrov SR:



2024 - Rieker UJS Komárno



2023 - VKP Bratislava



2022 - Rieker UJS Komárno



2021 - Rieker UJS Komárno



2020 - bez majstra (sezónu predčasne ukončila pandémia koronavírusu)



2019 - VK Prievidza



2018 - VK Prievidza



2017 - VKP Bystrina SPU Nitra



2016 - VK Bystrina SPU Nitra



2015 - VK MIRAD PU Prešov



2014 - Chemes Humenné



2013 - Volley Team UNICEF Bratislava



2012 - Chemes Humenné



2011 - VKP Bratislava



2010 - Chemes Humenné



2009 - VKP Bratislava



2008 - Chemes Humenné



2007 - VK Cityfarma Nové Mesto nad Váhom



2006 - VKP Bratislava



2005 - VK PU Prešov



2004 - VKP Bratislava



2003 - ŠK Matador Púchov



2002 - ŠK Matador Púchov



2001 - Petrochema Dubová



2000 - ŠK Matador Púchov



1999 - VKP Bratislava



1998 - VKP Bratislava



1997 - VKP Bratislava



1996 - VKP Bratislava



1995 - VKP Bratislava



1994 - VKP Bratislava



1993 - VKP Bratislava

Bratislava 29. apríla (TASR) - Volejbalisti Rieker UJS Komárno získali svoj tretí slovenský titul. V rozhodujúcom siedmom finále play off Niké extraligy zvíťazili v pondelok na palubovke VKP FTVŠ UK Bratislava 3:1 a v sérii triumfovali 4:3 na zápasy.Oba tímy sa stretli počas tejto sezóny už aj vo finále Niké Slovenského pohára v Nitre, kde boli úspešnejší volejbalisti VKP a zvíťazili v ňom 3:1. Bratislavskí volejbalisti vstupovali do vyraďovačky ako víťazi základnej časti. Duel sledovalo 2000 divákov, čo je rekord v tejto sezóne.Hráči Komárna mali výborný štart, viedli už 3:0, no domáci otočili skóre na 5:4. Potom však opäť hostia udávali tón prvého setu a napokon ho získali pre seba za 20 minút 25:13.Druhý patril domácim, ktorí zlepšili predovšetkým servis a napokon v ňom triumfovali 25:21.V treťom sete sa od začiatku bojovalo o každú loptu a žiadny tím sa nedostal do výraznejšieho náskoku. V dramatickej koncovke mali napokon viac síl hráči Komárna, zvíťazili 27:25.Štvrtý set patril hosťom, ktorí si od začiatku držali mierny náskok a šancu na titul už nepustili z rúk. Mečbol premenili po chybe domácich na podaní.