VIDEO: Komárno zdolalo Slovan 3:0 a získalo titul
Autor TASR,aktualizované
Komárno 7. mája (TASR) - Volejbalisti Rieker UJS Komárno získali svoj štvrtý titul v slovenskej extralige. Vo štvrtom zápase finále play off zvíťazili nad obhajcom titulu VK Slovan Bratislava (predtým VKP FTVŠ UK Bratislava - pozn.) 3:0 na sety a celkovo 3:1 v sérii.
Vo finálovej sérii sa oba tímy stretli už po tretí raz po sebe, Komárno si v nej pripísalo druhé víťazstvo. Ich konfrontáciu mohli fanúšikovia vidieť v tejto sezóne aj vo finále Niké Slovenského pohára v Leviciach, kde triumfoval Slovan jednoznačne 3:0.
O Pohár Bohumila Goliana začali bojovať domáci výborne, po podaní Smoleja viedli 2:0 a neskôr 6:3, ale Slovan sa dotiahol na rozdiel bodu. Po skvelom bloku Hulpacha potom viedlo Komárno 13:9 a tréner hostí Pělucha si vzal oddychový čas. Rozbehnutí domáci však nepoľavili a prvý set získali pre seba za 26 minút v pomere 25:20.
Slovan začal druhý set lepšie a po podaní Zaťka viedol 3:1, ale po ese Halandu bolo 4:4. Hráči Komárna však potom zlepšili hru a za stavu 10:7 prišiel ďalší oddychový čas hostí. Rieker si však držal trojbodový náskok. Slovanisti sa v závere setu zlepšili, ale koncovka vyšla domácim a za 28 minút ho získali v pomere 25:21.
V treťom sete viedli domáci od úvodu, po smeči Mačuhu už 4:1. Tréner hostí si vzal oddychový čas a jeho zverenci vyrovnali na 4:4. Opäť však prišla šnúra Komárna, dostalo sa do vedenia 15:9 a pomaly sa chystalo na víťaznú koncovku. Tá napokon aj prišla, Rieker premenil druhý mečbal a získal set v pomere 25:16.
Niké Extraliga - play off
finále - 4. zápas /na 3 víťazstvá/:
Rieker UJS Komárno - VK Slovan Bratislava 3:0 (20, 21, 16)
83 minút, rozhodcovia: Juráček - Schimpl, 650 divákov
Komárno: Smolej 11, Mačuha 4, Hulpach 17, Halanda 16, Kasperkevič, libero Pati-Nagy (Goč, Á. G. Liška, Forró, Zeman 4, Sánta, Á. B. Liška). Tréner: F. Ogurčák.
Slovan: Zaťko, Trubač 8, Šellong 4, Kriško 1, Michalovič 18, libero Jakubík (Belas, libero Patúc, Jalovecký, Marjov 1, Billich 5, Hollý, Fořt 2, Mlynarčík). Tréner: R. Pělucha.
/konečný stav série: 3:1, Komárno získalo titul/
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
František Ogurčák, tréner Komárna: „Klobúk dole pred mojimi hráčmi. Od prvej lopty išli za víťazstvom. A možno by som to aj povedal, že bez zaváhania. Bol to vynikajúci výkon od všetkých. A chcem aj pochváliť nielen hráčov, ktorí hrali, ale aj tých, ktorí nehrali. Pretože celú sezónu trénovali naplno. A to pomáha aj tým, ktorí hrajú.“
Robin Pělucha, tréner Slovana: „Komárno malo parádnu formu, išli do toho naplno, nerozmýšľali, búchali. My sme sa trošku zľakli a Komárno to využilo. Ale hralo pekne a zaslúžilo si to. My sme chceli nadviazať na úspešný zápas doma. Sezóna bola pekná, takže toto je škoda, ale nemôžeme byť sklamaní.“
Tomáš Halanda, hráč Komárna: „Som rád, že sme to ukončili v troch setoch. A aj keď sa to tak nezdá, ľahké to nebolo. Bol to naozaj náročný zápas. V prvom rade som rád, že sme to zvládli hlavami. Vedeli sme, že máme mečbal a predchádzajúci zápas nám veľmi nevyšiel. O to ťažšie bolo sa dnes skonsolidovať a dať do toho maximum, čo sa nám podarilo. Celú sériu by som zhodnotil pozitívne, veľmi pozitívne. Až na ten predchádzajúci zápas. Ale zomkli sme sa a hrali dobrý volejbal. Takže som naozaj spokojný.“
Filip Mačuha, hráč Komárna: „Séria bola z našej strany výborná, celkovo to bol skvelý kolektívny výkon a všetci hrali dobre všetky zápasy. Až na ten, čo sme hrali v Bratislave, tam sa nám nezadarilo, ale myslím si, že nie je čo dodať. Dokázali sme, že Slovan dokážeme zdolať. A aj keď podával super výkony celú sezónu, tak sme to zvládli.“
prehľad víťazov Extraligy mužov:
2026 - Rieker UJS Komárno
2025 - VKP FTVŠ UK Bratislava
2024 - Rieker UJS Komárno
2023 - VKP Bratislava
2022 - Rieker UJS Komárno
2021 - Rieker UJS Komárno
2020 - bez majstra (pandémia koronavírusu)
2019 - VK Prievidza
2018 - VK Prievidza
2017 - VKP Bystrina SPU Nitra
2016 - VK Bystrina SPU Nitra
2015 - VK MIRAD PU Prešov
2014 - Chemes Humenné
2013 - Volley Team UNICEF Bratislava
2012 - Chemes Humenné
2011 - VKP Bratislava
2010 - Chemes Humenné
2009 - VKP Bratislava
2008 - Chemes Humenné
2007 - VK Cityfarma Nové Mesto nad Váhom
2006 - VKP Bratislava
2005 - VK PU Prešov
2004 - VKP Bratislava
2003 - ŠK Matador Púchov
2002 - ŠK Matador Púchov
2001 - Petrochema Dubová
2000 - ŠK Matador Púchov
1999 - VKP Bratislava
1998 - VKP Bratislava
1997 - VKP Bratislava
1996 - VKP Bratislava
1995 - VKP Bratislava
1994 - VKP Bratislava
1993 - VKP Bratislava