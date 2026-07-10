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Komárno získalo brazílskeho obrancu Matheusa Leoniho
V rokoch 2014 až 2016 obliekal dresy viacerých brazílskych klubov.
Autor TASR
Komárno 10. júla (TASR) - Futbalový klub KFC Komárno posilnil brazílsky obranca Matheus Leoni. Tridsaťštyriročný zadák má za sebou pestrú kariéru. S futbalom začínal v rodnej Brazílii, na začiatku profesionálnej kariéry pôsobil v Rakúsku a Nemecku. Naposledy hral za bulharský Dobrudža Dobrič.
V rokoch 2014 až 2016 obliekal dresy viacerých brazílskych klubov. V lete 2016 prestúpil do švajčiarskeho klubu Xamax Neuchatel, odkiaľ zamieril do Bulharska. Tam počas nasledujúcich rokov pôsobil v kluboch Beroe Stara Zagora a Arda Kardžali. Od roku 2021 hrával v Maďarsku za Kecskemét, Kisvárdu a Nyíregyházu, cez taliansky klub Lanusei Calcio sa potom vrátil do Bulharska.
V najvyššej maďarskej súťaži odohral 100 zápasov, zatiaľ čo v bulharskej prvej lige nastúpil na 113 stretnutí. Najúspešnejšie obdobie prežil v Kisvárde, kde odohral celkovo 85 zápasov. Ako ľavý obranca strelil päť gólov a pridal desať asistencií. V Komárne podpísal zmluvu do leta 2027. Stal sa štvrtou letnou posilou KFC Komárno. Pred jeho príchodom vedenie klubu získalo Lukáša Leginusa, Andyho Masaryka a Jána Bernáta. Okrem hráčskych zmien sa Komárno pripravuje aj na prvý zápas na novom domácom štadióne. V sobotu 11. júla odohrá prípravné stretnutie proti Pohroniu.
V rokoch 2014 až 2016 obliekal dresy viacerých brazílskych klubov. V lete 2016 prestúpil do švajčiarskeho klubu Xamax Neuchatel, odkiaľ zamieril do Bulharska. Tam počas nasledujúcich rokov pôsobil v kluboch Beroe Stara Zagora a Arda Kardžali. Od roku 2021 hrával v Maďarsku za Kecskemét, Kisvárdu a Nyíregyházu, cez taliansky klub Lanusei Calcio sa potom vrátil do Bulharska.
V najvyššej maďarskej súťaži odohral 100 zápasov, zatiaľ čo v bulharskej prvej lige nastúpil na 113 stretnutí. Najúspešnejšie obdobie prežil v Kisvárde, kde odohral celkovo 85 zápasov. Ako ľavý obranca strelil päť gólov a pridal desať asistencií. V Komárne podpísal zmluvu do leta 2027. Stal sa štvrtou letnou posilou KFC Komárno. Pred jeho príchodom vedenie klubu získalo Lukáša Leginusa, Andyho Masaryka a Jána Bernáta. Okrem hráčskych zmien sa Komárno pripravuje aj na prvý zápas na novom domácom štadióne. V sobotu 11. júla odohrá prípravné stretnutie proti Pohroniu.