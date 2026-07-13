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Komárno získalo krídelníka Havrylenka na hosťovanie z Podbrezovej

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Na snímke uprostred Pepijn Doesburg (Trenčín), druhý vľavo Martin Šimko (Komárno) a rozhodca Michal Smolák počas 19., prvého jarného kola futbalovej Niké ligy AS Trenčín - KFC Komárno v Trenčíne v nedeľu 9. februára 2025. Foto: TASR - Martin Medňanský

Dvadsaťpäťročný Havrylenko futbalovo vyrastal v akadémii Metalurgu Záporožie, neskôr pôsobil v ukrajinskom klube Enerhija Nova Kachovka.

Autor TASR
Komárno 13. júla (TASR) - Novou posilou futbalového klubu KFC Komárno sa stal ukrajinský krídelník Andrij Havrylenko. Do tímu účastníka Niké ligy prišiel na ročné hosťovanie z FK Železiarne Podbrezová. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.

Dvadsaťpäťročný Havrylenko futbalovo vyrastal v akadémii Metalurgu Záporožie, neskôr pôsobil v ukrajinskom klube Enerhija Nova Kachovka. Po príchode na Slovensko obliekal dresy FK Spišské Podhradie, FK Spišská Nová Ves, FK Pohronie a od januára 2025 je hráčom Podbrezovej.
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