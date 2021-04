Volejbalisti Komárna získali premiérovo titul v mužskej extralige

štvrtý zápas finále play off extraligy volejbalistov:



Rieker UJS Komárno - TJ Spartak Myjava 3:0 (19, 21, 12)

73 minút, rozhodovali: Schimpl, Moravčík

/konečný stav série 3:1, Komárno získalo titul/



Komárno: Ogurčák 12, Tarabus 7, Mlynarčík 19, Kubš 10, Mačuha 7, Kasperkevič 1, libero Turis (Százvai 0, Jalovecký 0)

Myjava: Watzka 3, Ludha 8, Barták 2, Pokopec 10, M. Zeman 6, Konc 11, liberá Ochodnický a S. Paňko (Šíma 1, Valo 0, Viskup 0, Š. Rzyman 0, O. Zeman 1)



Prehľad majstrov Slovenska medzi mužmi podľa počtu titulov:

11 - VKP Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2009, 2011)

4 - Humenné (2008, 2010, 2012, 2014)

3 - Púchov (2000, 2002, 2003)

2 - Prešov (2005, 2015), Nitra (2016, 2017), Prievidza (2018, 2019)

1 - Dubová (2001), Nové Mesto nad Váhom (2007), Volley Team Bratislava (2013), Komárno (2021)

(v roku 2020 titul neudelili, sezónu predčasne ukončili pre pandémiu koronavírusu)

Komárno 7. apríla (TASR) - Volejbalisti Rieker UJS Komárno vybojovali svoj premiérový majstrovský titul v extralige. Vo štvrtom stretnutí finále play off zdolali v stredu doma TJ Spartak Myjava za 73 minút jednoznačne 3:0 a v sérii triumfovali 3:1 na zápasy.Ziskom titulu dosiahli zverenci trénera Robina Pěluchu najväčší úspech v klubovej histórii, doteraz nimi boli extraligové striebro a triumf v Slovenskom pohári z roku 2015. Matej Kubš a Peter Kašper z víťazného tímu majú v kariére na konte už sedem titulov v slovenskej extralige.Myjavčania sa vo svojej 16. sezóne v najvyššej súťaži prvýkrát prebojovali do finále. K trom bronzom z rokov 2000, 2001 a 2014 teraz tím kouča Martina Pipu pridal striebro.Prvý set vyhrali domáci za 25 minút, keď si od stavu 14:14 pripísali štyri lopty za sebou a získali rozhodujúci náskok. V druhom Myjava otočila z 3:7 na 8:7, neskôr viedla aj 18:15, ale koncovka už patrila Komárnu. Domáci potom v treťom dejstve odskočili súperovi na 14:7 a zápas suverénne doviedli do víťazného konca.