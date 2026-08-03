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Komárnu premiéra na novom štadióne nevyšla, smoliar Šmehyl
Prvý gól prešiel do domácej siete po Šmehylovom teči, pri druhom tam loptu sám poslal pri snahe o odkop.
Autor TASR
Komárno 3. augusta (TASR) - Komárňanskí futbalisti túžili v nedeľu začať na novom štadióne víťazne, no Spartak Trnava potvrdil svoju úlohu favorita. Hostia vyhrali 2:1 a k obom gólom im dopomohol domáci krídelník Šimon Šmehyl. Tridsaťdvaročný hráč, ktorý je dlhoročnou oporou Komárna, pritom sám nevyužil jednu veľkú šancu.
Prvý gól prešiel do domácej siete po Šmehylovom teči, pri druhom tam loptu sám poslal pri snahe o odkop. Práve po tejto situácii ho nahradil Dominik Špiriak. „Šimon je profesionál, takže sa nebojím, že by ho tento zápas výraznejšie poznačil. Som presvedčený, že sa z toho rýchlo dostane. Navyše s partnerkou očakávajú druhé dieťa, z čoho mám veľkú radosť a určite aj on. Dá sa dokopy,“ uistil na tlačovej konferencii domáci tréner Norbert Czibor.
Ten vlani Komárno zachránil a v tejto sezóne už s tímom predviedol sympatické výkony v Trenčíne aj proti Trnave, no bod má KFC len jeden. „Súper mal veľmi dobre zorganizovaný pressing, a preto sme nedokázali dominovať tak ako v Trenčíne. Filip Dlubáč sa viackrát pokúšal o dlhé lopty, no prehrávali sme následné súboje a súper sa opäť dostával k lopte. Určitá nervozita tam zrejme bola, ale nechcem to hodnotiť bezprostredne po zápase. Najskôr si ho musím pozrieť a až potom z neho vyvodiť závery,“ povedal Czibor.
V dosť rozdielnej situácii je Trnava. V predošlej sezóne skončila tretia, no jej tohtoročná európska cesta v Konferenčnej lige sa skončila po dvoch zápasoch a nedeľná výhra v náročnom zápase pred burcujúcim publikom súpera bola pre ňu dôležitá. Hostí viackrát podržal brankár Martin Vantruba. „Toto víťazstvo bolo veľmi dôležité. Po vypadnutí z európskej súťaže sme sa potrebovali opäť pozitívne naladiť a som rád, že sa nám to podarilo. Tri body pomôžu najmä mladým hráčom, ktorí si ešte len zvykajú na ligu. Môžu im zvýšiť sebavedomie a presvedčiť ich, že máme kvalitné mužstvo a dokážeme hrať pekný futbal,“ priblížil gólman. Stretnutie prerušili aj dve hydratačné prestávky pre vysoké teploty, po tej prvej sa herne chytili hostia. „Určite som sa zapotil viac ako v predchádzajúcom domácom zápase. Keď sme vyšli na ihrisko, bolo približne 38 alebo 39 stupňov. Ako brankár som to však mal oveľa jednoduchšie než hráči v poli. Klobúk dole pred našimi futbalistami aj hráčmi Komárna, že v takýchto podmienkach odohrali kvalitný zápas,“ zhodnotil gólman.
Napriek svojmu výraznému výkonu dal kredit za plný bodový zásah ofenzíve: „Tri body sme nezískali iba vďaka mne, ale najmä zásluhou celého mužstva, ktoré zápas odmakalo. Za najťažšiu považujem situáciu z druhého polčasu, keď na mňa išiel protihráč sám. Snažil som sa čo najdlhšie zostať na nohách a správne zareagovať, čo sa mi podarilo,“ priblížil situáciu 28-ročný brankár. Tréner Antonio Munoz sa nebojí postaviť nováčikov, no gólman pripomenul aj dôležitosť skúsených hráčov: „Mladí to zvládajú výborne a prinášajú do mužstva veľa energie. Myslím si, že kabína je veľmi dobre poskladaná. Zároveň však treba zdôrazniť význam skúsených futbalistov, ako sú Miky, Kiko Koštrna či Prochy. Sú neoddeliteľnou súčasťou kabíny aj zostavy a bez nich by mužstvo nefungovalo tak dobre.“
Komárno čaká najbližší duel v Michalovciach, ktoré sú momentálne bez bodu. Okrem nich prehral oba úvodné zápasy aj nováčik z Banskej Bystrice, ktorý sa cez víkend predstaví práve v Trnave. Pokus o reparát na domácej pôde bude mať tím zo Žitného ostrova o dva týždne, v derby s Dunajskou Stredou.
Prvý gól prešiel do domácej siete po Šmehylovom teči, pri druhom tam loptu sám poslal pri snahe o odkop. Práve po tejto situácii ho nahradil Dominik Špiriak. „Šimon je profesionál, takže sa nebojím, že by ho tento zápas výraznejšie poznačil. Som presvedčený, že sa z toho rýchlo dostane. Navyše s partnerkou očakávajú druhé dieťa, z čoho mám veľkú radosť a určite aj on. Dá sa dokopy,“ uistil na tlačovej konferencii domáci tréner Norbert Czibor.
Ten vlani Komárno zachránil a v tejto sezóne už s tímom predviedol sympatické výkony v Trenčíne aj proti Trnave, no bod má KFC len jeden. „Súper mal veľmi dobre zorganizovaný pressing, a preto sme nedokázali dominovať tak ako v Trenčíne. Filip Dlubáč sa viackrát pokúšal o dlhé lopty, no prehrávali sme následné súboje a súper sa opäť dostával k lopte. Určitá nervozita tam zrejme bola, ale nechcem to hodnotiť bezprostredne po zápase. Najskôr si ho musím pozrieť a až potom z neho vyvodiť závery,“ povedal Czibor.
V dosť rozdielnej situácii je Trnava. V predošlej sezóne skončila tretia, no jej tohtoročná európska cesta v Konferenčnej lige sa skončila po dvoch zápasoch a nedeľná výhra v náročnom zápase pred burcujúcim publikom súpera bola pre ňu dôležitá. Hostí viackrát podržal brankár Martin Vantruba. „Toto víťazstvo bolo veľmi dôležité. Po vypadnutí z európskej súťaže sme sa potrebovali opäť pozitívne naladiť a som rád, že sa nám to podarilo. Tri body pomôžu najmä mladým hráčom, ktorí si ešte len zvykajú na ligu. Môžu im zvýšiť sebavedomie a presvedčiť ich, že máme kvalitné mužstvo a dokážeme hrať pekný futbal,“ priblížil gólman. Stretnutie prerušili aj dve hydratačné prestávky pre vysoké teploty, po tej prvej sa herne chytili hostia. „Určite som sa zapotil viac ako v predchádzajúcom domácom zápase. Keď sme vyšli na ihrisko, bolo približne 38 alebo 39 stupňov. Ako brankár som to však mal oveľa jednoduchšie než hráči v poli. Klobúk dole pred našimi futbalistami aj hráčmi Komárna, že v takýchto podmienkach odohrali kvalitný zápas,“ zhodnotil gólman.
Napriek svojmu výraznému výkonu dal kredit za plný bodový zásah ofenzíve: „Tri body sme nezískali iba vďaka mne, ale najmä zásluhou celého mužstva, ktoré zápas odmakalo. Za najťažšiu považujem situáciu z druhého polčasu, keď na mňa išiel protihráč sám. Snažil som sa čo najdlhšie zostať na nohách a správne zareagovať, čo sa mi podarilo,“ priblížil situáciu 28-ročný brankár. Tréner Antonio Munoz sa nebojí postaviť nováčikov, no gólman pripomenul aj dôležitosť skúsených hráčov: „Mladí to zvládajú výborne a prinášajú do mužstva veľa energie. Myslím si, že kabína je veľmi dobre poskladaná. Zároveň však treba zdôrazniť význam skúsených futbalistov, ako sú Miky, Kiko Koštrna či Prochy. Sú neoddeliteľnou súčasťou kabíny aj zostavy a bez nich by mužstvo nefungovalo tak dobre.“
Komárno čaká najbližší duel v Michalovciach, ktoré sú momentálne bez bodu. Okrem nich prehral oba úvodné zápasy aj nováčik z Banskej Bystrice, ktorý sa cez víkend predstaví práve v Trnave. Pokus o reparát na domácej pôde bude mať tím zo Žitného ostrova o dva týždne, v derby s Dunajskou Stredou.