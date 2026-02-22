Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kombouare nahradí Gilliho na lavičke Paríža FC

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vedenie klubu sa rozhodlo pre trénerskú výmenu po sobotnej remíze 1:1 s FC Toulouse.

Autor TASR
Paríž 22. februára (TASR) - Novým trénerom francúzskeho futbalového prvoligistu Paríž FC sa stane Antoine Kombouare, ktorý vo funkcii nahradí Stephana Gilliho. S nováčikom Ligue 1 podpíše podľa periodika L´Equipe zmluvu na 18 mesiacov.

Kombouare v minulosti viedol FC Nantes, Guingamp, Racing Lens či iný parížsky tím - St. Germain. Funkcionári Paríža FC by 62-ročného rodáka z Novej Kaledónie mali oficiálne predstaviť ako nového kouča začiatkom budúceho týždňa na tlačovej konferencii.

Vedenie klubu sa rozhodlo pre trénerskú výmenu po sobotnej remíze 1:1 s FC Toulouse. Parížu po nej patrí 14. priečka v tabuľke, pričom nevyhral už päť ligových zápasov za sebou.
