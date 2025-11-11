Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 11. november 2025Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Šport

Kometa Brno prehrala v prvom osemfinálovom zápase LM na ľade Luley 1:6

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Odveta v Brne je na programe o týždeň v utorok 18. novembra.

Autor TASR
Bratislava 11. novembra (TASR) - Hokejisti Komety Brno v zostave so slovenským útočníkom Andrejom Kollárom neuspeli v prvom zápase osemfinále Ligy majstrov, na ľade švédskej Luley prehrali 1:6. Dlho vyrovnaný súboj rozhodla tretia tretina, v ktorej český šampión inkasoval päť gólov. Odveta v Brne je na programe o týždeň v utorok 18. novembra.



Liga majstrov - prvé zápasy osemfinále:

Lulea HF - Kometa Brno 6:1 (0:1, 1:0, 5:0)

Góly: 22. Levtchi, 46. Hakansson, 49. O'Neill, 51. Nurmi, 56. Shinnimin, 60. Själin - 2. Moravec



Brynäs IF - SC Bern 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 46. Larsson - 27. Baumgartner, 55. Lehmann

.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky