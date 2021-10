Kometa Brno vymenila slovenského obrancu Kuska do Olomouca

Brno 31. októbra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Silvester Kusko zmenil pôsobisko v rámci českej extraligy. Z klubu HC Kometa Brno zamieril do HC Olomouc, opačným smerom putoval český útočník David Ostřížek. Kluby o tom informovali na sociálnych sieťach.



Kusko pôsobil v Komete Brno od mládežníckych kategórií. V českej extralige odohral 145 zápasov, v ktorých si pripísal 7 gólov, 10 asistencií, 76 trestných minút a 6 mínusových bodov. Kusko už v Olomouci pôsobil v ročníku 2020/2021 v rámci hosťovania, tentoraz však ide o riadny prestup.



V tejto sezóne nastúpil za Brno do 7 zápasov, v ktorých získal 1 bod za asistenciu. V rámci striedavých štartov nastúpil aj do 9 zápasov v drese Třebíča v nižšej súťaži.