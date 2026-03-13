Piatok 13. marec 2026
Kometa postúpila cez Č. Budějovice do play off, rozhodol Pospíšil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Vernoika Mihaliková

Motor České Budějovice – HC Kometa Brno 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Autor TASR
České Budějovice 13. marca (TASR) - Hokejisti Komety Brno postúpili do play off českej extraligy. V piatkovom štvrtom zápase predkola zvíťazili na ľade Českých Budějovíc 3:2. Víťazný gól strelil v 53. minúte slovenský útočník Kristián Pospíšil. Na priebežných 1:1 vyrovnal jeho krajan vo farbách domácich Róbert Lantoši.



Česká extraliga, predkolo play off

4. zápas

Góly: 28. LANTOŠI, 31. Bulíř - 14. a 20. Zbořil (pri prvom CINGEL), 53. POSPÍŠIL
Neprehliadnite

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok