Komisár NBA informoval majiteľov, že reštart by mohol byť 31. júla

New York 30. mája (TASR) - Zámorská basketbalová NBA by sa mohla reštartovať 31. júla. O tomto termíne informoval majiteľov klubov v piatok komisár profiligy Adam Silver.



Majitelia nedosiahli na rokovaní spoločnú dohodu, v hre sú údajne štyri možné scenáre návratu elitného basketbalu na palubovky. ESPN informoval, že šestnásť generálnych manažérov z 30 klubov ligy je za to, aby sa NBA reštartovala priamo vyraďovacou play off fázou za účasti 16 tímov. Sú aj ďalšie možnosti, jednou z nich je scenár, aby 20 klubov bojovalo v skupinách o nasadenie do play off. Existuje aj návrh, aby o nasadenie do vyraďovačky hralo 22 tímov a o niektorých miestenkách do play off by rozhodol dodatočný turnaj.



Štyria generálni manažéri boli za to, aby všetkých 30 klubov dohralo ligu v skrátenom 72-zápasovom formáte. ESPN už skôr informovala, že vedenie súťaže naďalej uvažuje nad možnosťou dohrať sezónu v priestoroch floridského zábavného parku Disney World.



Základná časť je pre pandémiu koronavírusu prerušená od 11. mája, keď mal pozitívny nález Rudy Gobert z Utahu Jazz. Zahraniční hráči, ktorí odcestovali z USA ako napríklad hviezda Dallasu Luka Dončič zo Slovinska, by dostali od vlády výnimku a súhlas vrátiť sa do krajiny napriek cestovným obmedzeniam. Informovala agentúra DPA.